С окончанием периода усреднения ставки вчера оказались под понижательным давлением, однако для последнего дня их снижение все же было довольно умеренным. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа опустилась до 7,09% (-16 бп), тогда как средневзвешенная ставка однодневного кредитования на межбанке осталась без изменений на уровне 7,00%. В течение прошлой недели рублевая ликвидность в системе стала фрагментированной, что, на наш взгляд, внесло свой вклад в некоторую устойчивость ставок. Вчера некоторые банки продолжили привлекать средства Казначейства, поскольку немного задержались с восстановлением своих балансов после окончания периода налоговых выплат. Во вторник банки рефинансировали задолженность по однодневному репо перед Казначейством на сумму 400 млрд руб., при этом имея задолженность 100 млрд руб. в рамках недельного репо. Между тем остальная часть банковского сектора комфортно подошла к окончанию периода усреднения, так что вчера ЦБ абсорбировал 404 млрд руб. излишка ликвидности посредством аукциона однодневных депозитов тонкой настройки.

В связи с довольно высокой уверенностью инвесторов относительно того, что ЦБ РФ в эту пятницу понизит ключевую ставку, спрос на аукционе недельных депозитов был высоким. Общий объем заявок достиг 3,0 трлн руб. при лимите в 2,36 трлн руб. На наш взгляд, это указывает на то, что банки решили отложить накопление ликвидности в целях усреднения на неделю вперед. Таким образом, на этой неделе спрос на ликвидность, на наш взгляд, будет низким. С другом стороны, стоит отметить, что на этой неделе остатки средств на корсчетах банков будут держаться на значительно более низком, чем необходимо, уровне. По нашим оценкам, это будет диапазон 2,0–2,2 трлн руб., при условии, что сегодня банки погасят задолженность по однодневному репо перед Казначейством. Это, как мы полагаем, должно ограничить потенциал снижения однодневных ставок, не давая им опуститься ниже 7%.

Ставки процентных и кросс-валютных свопов вчера продолжили снижаться. В частности, 3-месячная Mosprime опустилась на 3 бп, до 7,55%, а 1x4 FRA снизилась на 4 бп, до 7,38%. Среднесрочные ставки процентных свопов опустились на 2–4 бп. Ставки NDF снизились на 4–6 бп, тогда как длинные ставки кросс-валютных свопов опустились на 2–3 бп. Базис практически не изменился.