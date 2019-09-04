Вчера «призрак» американской рецессии стал чуть реальнее. По итогам августа индекс деловой активности в производственном секторе США опустился до 49.1 пункта – хуже самой низкой оценки от консенсуса экономистов (49.5 п) – что стало самым слабым результатом с начала 2016 года. Интересно заметить, что рубль отреагировал на заголовки с запозданием. Если по итогам вчерашней сессии пара USD/RUB осталась без изменений, то сегодня с утра валютный курс просел на 0.4% (66.5). Новый повод проверить нервы на крепость будет предоставлен рынкам уже в пятницу в обед, в момент публикации данных по рынку труда США за август.

Российский Минфин не придал большого значения последнему витку валютной волатильности и признакам консолидации рынка ОФЗ, выставив на сегодняшний первичный аукцион относительно агрессивные 20 млрд руб. в наиболее длинном выпуске 19.5-летних ОФЗ 26230 (доходность 7.34%). Мы полагаем, что сегодняшнее размещение пройдет не в полном объеме, – Минфин традиционно не готов серьезно переплачивать, а наибольшим интересом со стороны инвесторов в последние сессии пользуется участок кривой срочностью до 5 лет. Наиболее интересный аспект для нас сегодня – будут ли крупные «якорные» заявки на самую длинную дюрацию в российском госдолге.