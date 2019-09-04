В прошедший период цены на драгоценные металлы продолжали расти высокими темпами под влиянием усилившегося инвестиционного спроса и спекулятивных покупок. Основной импульс рынкам продолжают придавать опасения рецессии мировой экономики, что способствует перетеканию портфелей в страховые активы.

Переговоры США и Китая продолжаются с переменным успехом, но результаты неизменно сопровождаются повышением импортных пошлин, ведущих к усилению экономического разрыва. Это провоцирует уход инвесторов с фондового рынка, что также обеспечивает приток средств в рынки драгоценных металлов.

По данным Bank of America Merrill Lynch, со ссылкой на данные EPFR, за последнюю неделю до 28 августа в золото поступило около 1,9 млрд долларов США.

В ходе июльского заседания ФРС США понизила ставку на 0,25 пункта, но сообщила, что это не является началом цикла смягчения, а лишь корректировкой текущей политики. Тем не менее дальнейшее развитие событий привело к тому, что рынок повысил оценку вероятности снижения базовой ставки ФРС США на 0,75 пункта за текущий год. По данным FedWatch CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки в ходе сентябрьского заседания в 82%.

По мнению банка Goldman Sachs, ФРС США ещё дважды до конца 2019 г. снизит процентные ставки, вероятность снижения в сентябре оценивается в 75%, а в октябре – в 50%.

Тем не менее по итогам встречи центробанков в Джексон Хоул (США) в конце августа прозвучали весьма сдержанные заявления по поводу стимулирующей политики. Это несколько охлаждает надежды инвесторов, но в то же время усиливает опасения по поводу рецессии.

В прошедший период запасы во всех ETF-фондах драгоценных металлов продолжали расти в результате роста инвестиционного спроса. Наибольший приток отмечался в серебряные и золотые фонды.

По данным отчета CFTC, за 27 августа 2019 г. спекулятивные длинные позиции в золоте выросли на 3,5%, в серебре – на 6,9% к предыдущей неделе.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE в прошедший период значительно выросли, объём торгов оставался средним. Курс юаня к доллару США продолжает слабеть.

По сообщению Reuters, китайские власти ограничивают импорт золота в страну в попытке сдерживания оттока капитала. С мая 2019 г. были сокращены или вовсе не продлевались ежемесячные квоты на импорт золота для банков. Поставки золота в страну, по оценкам, сократились примерно на 300-500 т, а по таможенным данным импорт золота в 1 полугодии 2019 г. составил 575 т против 883 т за аналогичный период 2018 г.

По данным Hong Kong Census and Statistics Department, чистый импорт золота в Китай через Гонконг в июле 2019 г. упал на 42% до 10,915 т по сравнению с июнем, что стало минимальным уровнем за последние восемь лет.

В Азии на прошедшей неделе трейдеры отмечали активные продажи золота и покупку серебра. Премии на поставку физического золота в Китае в конце прошлой недели подросли до $9/$10 за унцию, но активность снизилась из-за высоких цен.

Премии в Сингапуре и Гонконге также подросли до $0,5/$1,2 за унцию на фоне повышенного спроса из-за беспорядков в Гонконге, в Токио золото торговалось в паритете с лондонскими ценами.

В Индии спрос был активным из-за начала религиозного фестиваля на следующей неделе, поставки лома остаются высокими, спрос на серебро также растет. Дилеры предлагали золото с дисконтом в —$24,0/унция.

По данным МВФ, в июле 2019 г. Центробанки продолжали покупать золото. Самыми крупными покупателями стали: Банк России – закупил 12,2 т золота, повысив золотой резерв до 2219,2 т; Банк Казахстана – закупил 4,7 т (резерв составляет 380 т), Банк Турции – закупил 3,7 т (резерв составляет 510,6 т). Кроме того, золото покупали Банки Катара и Монголии. По оценке GFMS, Центробанки могут приобрести 500-600 т золота в 2019 г.

В августе 2019 г., по данным Монетного двора США, продажи золотых монет составили 6 тыс. унций, продажи серебряных монет – 1,007 млн унций. Продажи золотых монет за 8 мес. 2019 г. пока остаются на 32% ниже, чем в аналогичный период 2018 г. Однако продажи серебряных монет за 8 мес. 2019 г. уже на 34% превышают продажи за 8 мес. 2018 г.

По данным австралийского монетного двора The Pert, продажи золотых монет в августе 2019 г. также выросли совсем немного – до 21,766 тыс. унций против 21,518 тыс. унций в июле. Однако продажи серебряных монет взлетели в августе 2019 г. до 1,171 млн унций против 987 тыс. унций в июле 2019 г.

В прошедший период цены на золото протестировали уровень $1565/унция под влиянием полученного импульса от эскалации торговых войн, после чего рынок стабилизировался на уровне $1538/унция. Вероятность продолжения роста к уровню $1600/унция высока, т.к. неопределённость в политике и экономике увеличивается, что способствует притоку средств в страховые активы.

Цены на серебро в прошедший период в корреляции с рынком золота взлетели к уровню $18,735/унция, после чего рынок откорректировался вниз до уровня $18,56/унция. Отношение золота к серебру понизилось до 82,92 пункта. Отношение платины к серебру составляет 50,408 пункта.

Цены на платину в корреляции с золотом вырастали до уровня $944/унция, после чего произошла небольшая коррекция вниз. Спред между золотом и платиной составляет $600/унция. Спред между платиной и палладием расширился до $601/унция.

Цены на палладий в прошедший период взлетели до уровня $1538/унция в корреляции с рынком золота и платины, однако косвенно цены получили поддержку от сокращения производства в ЮАР и аварии на никелевом заводе в Папуа-Новая Гвинея. В настоящее время наблюдается небольшая коррекция цен вниз.

По данным Statistics South Africa, добыча золота в ЮАР в июне 2019 г. снизилась на 16% в годовом выражении, а производство платиноидов упало на 6,3%, что поддерживает цены на патину и палладий.