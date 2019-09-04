В последние месяцы нефтяные котировки существенно просели из-за торговой войны между США и Китаем. В прогнозах мы исходим из сценария усиления противостояния двух стран и не ожидаем снятия взаимных торговых ограничений. Это означает, что экономика Китая, которая уже выглядит ослабленной, будет оставаться под прессингом, ведущие экономики Европы могут вступить в рецессию, риски замедления темпа роста экономики США повышаются. Таким образом, мы считаем, что у текущих цен на нефть сохраняется потенциал снижения, а отскок вверх возможен лишь при снижении градуса противостояния Китая и США при прочих равных. В следствие этого мы понижаем прогноз средней цены на нефть на 2019 г. с $70 до $63 за баррель. Прогноз на 2020 г. понижен с $70 до $55 за баррель.

Торговый конфликт Китая и США

После того, как в конце 2018 г. силами ОПЕК была решена проблема избытка предложения нефти, обвалившая в декабре Brent ниже $45 за баррель, торговая война Китая и США осталась главным фактором, негативно влияющим на нефтяные котировки.

Конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира привел к тому, что вытесненные с их рынков товары были перенаправлены в другие страны, увеличив предложение там и спровоцировав защитные действия уже на новых рынках. С этим эффектом принято связывать главную угрозу от действий США и Китая – падение глобального спроса в следствие протекционизма и замедление темпов роста мировой экономики.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 г. с 3,6% до 3,3%, в июле он был понижен до 3,2%, при этом МВФ закладывает замедление темпа роста в 2019 г. всех крупнейших экономик мира. Фонд отмечает риск понижения прогнозов в будущем, указывая на вероятность дальнейшего увеличения тарифов в ходе торговых войн, дестабилизацию в еврозоне из-за Brexit и конфликты геополитического характера.

Сокращение производственного сектора Китая

На Китай приходится 13% потребления нефти в мире, поэтому ограничительные меры по отношению к стране будут напрямую касаться мирового спроса на нефть. Введение торговых пошлин на импорт китайских товаров со стороны США имело негативный эффект на экономику Китая, начиная с первых месяцев их действия.

PMI производственного сектора Китая снижается с середины 2018 г. и несколько раз опускался ниже отметки 50 пунктов, в том числе в последние четыре месяца, что означает сокращение производственного сектора.

Крупнейшие экономики Европы на грани рецессии

ВВП Германии снизился на 0,1% к/к во II квартале в результате падения экспорта продукции в Китай и США. Немецкая экономика сильно завязана на поставках в эти страны, и ЦБ Германии предупреждает о том, что в III квартале ВВП страны, скорее всего, также покажет снижение, что будет означать начало рецессии. ВВП Великобритании, находящийся под давлением из-за проблем с Brexit, снизился во II квартале на 0,2% к/к впервые за 7 лет. ВВП Италии, переживающей политический кризис, показал за период нулевой рост.

В годовом сопоставлении Германия и Италия показывают резкое замедление темпа роста квартального ВВП за последние 2 года. Темп роста ВВП Великобритании держится на относительно стабильном уровне год к году, но показал слабый результат во II квартале 2019 г.

Состояние экономики США

Согласно прогнозам администрации президента США, темп роста американской экономики в текущем году будет выше, чем в 2018 г. Президент США Дональд Трамп в свойственной ему категоричной манере заявляет, что торговая война вредит только Китаю, а ряд независимых экономистов полагают, что США не удастся обойти стороной ухудшение состояния мировой экономики. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, ситуация в экономике США благоприятная, но есть значительные риски, и не исключено влияние торговой политики США на замедление мировой экономики, а также на производственную активность и капиталовложения в США.

Макроэкономическая статистика США в 2019 г. не говорит об улучшении или ухудшении экономики страны. В частности, промышленное производство показывает угасающую динамику, тогда как динамика розничных продаж выглядит сильной.

Реакция цен на нефть

Нефтяной рынок, являясь самым развитым сырьевым рынком в мире, чувствительно реагирует на обострение или угасание торгового противостояния Китая и США, а падение цен на нефть в текущем году с $75 за баррель является следствием ухудшения состояния мировой экономики и ставок спекулянтов против роста цен на нефть.

До сентября текущего года объем китайского импорта, находящегося под действием американских пошлин, составлял 250 млрд долл. или почти половину всего импорта Китая в США. Объем американского импорта в Китай под пошлинами составлял 100 млрд долл. В июле президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в сентябре ввести 10% пошлины на оставшийся экспорт Китая в США ($300 млрд), однако введение пошлин по отношению к некоторым группам товаров впоследствии было перенесено на декабрь. Китай сообщил, что в ответ страна введет пошлины на американские товары на $75 млрд долл. в сентябре и декабре 2019 г.

На текущий момент под пошлинами находятся китайские товары на сумму $550 млрд, американские – на сумму $185 млрд. В моменты обострения противостояния цены на нефть реагировали снижением, в случае уступок или ослабления ограничений котировки росли.

Мнение Международного энергетического агентства

МЭА отмечает усиление неопределенности в мировой экономике и на рынке нефти в частности из-за новых пошлин США и Китая, которые вступили в силу в сентябре. В августовском докладе агентство не стало снижать прогноз мирового спроса на нефть и оставило его неизменным на уровне 100,4 млн б/с, однако отметило, что из-за нестабильной обстановки вероятность его ухудшения выше, чем пересмотра прогноза вверх. МЭА ожидает, что во II полугодии 2019 г. на мировом рынке нефти будет дефицит из-за более сильного снижения добычи странами-участницами соглашения ОПЕК+: в августе квоты были перевыполнены на 34% пятый месяц подряд, в июле перевыполнение составляло 18%. По прогнозам МЭА, благодаря росту добычи нефти в США рынок перейдет из дефицита во II полугодии 2019 г. в избыток 2020 г.

Добыча нефти в США

Добыча нефти в США растет галопирующими темпами на протяжении последних лет и является основным драйвером роста предложения сырья в мире. Согласно прогнозам U.S Energy Information Administration, рост в текущем году составит 12%, в 2020 г. – 8%. Bloomberg прогнозирует рост добычи нефти в Пермском бассейне (Permian Basin), на который приходится почти половина добычи сланцевой нефти в стране, на 50% к 2025 г. Таким образом, баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти в будущем, как и ранее, будет зависеть в основном от согласованных действий стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Укрепление доллара США

С начала года доллар США показывает укрепление относительно как валют развивающихся, так и развитых стран. По отношению к валютам развивающихся стран доллар США обновил локальные исторические максимумы. В частности, на фоне эскалации торговых взаимоотношений с США китайский юань снизился по отношению к доллару США на 4%. Исторически значительное ослабление валют развивающихся стран относительно доллара США приводило к давлению на котировки нефти (снижение покупательской способности). Так, значительное ослабление юаня сопутствовало снижению котировок нефти на горизонте 2-4 месяцев. Учитывая текущие уровни курса доллара по отношению к валютам развивающихся стран и отсутствие фундаментальных факторов (более сильные макроэкономические параметры относительно мировых) к его ослаблению, мы считаем, что сильный доллар продолжит оставаться фактором давления на котировки нефти до конца года.

Резюме

Стремительный рост предложения из-за бума добычи сланцевой нефти в США и слабеющий спрос из-за торговых войн с двойной силой давят на цены на нефть. На наш взгляд, дальнейший сценарий развития событий является пессимистичным: США продолжат заливать рынок нефтью с относительно низкой себестоимостью, а вероятность усиления разногласий в урегулировании торговых отношений между США и Китаем гораздо выше, нежели шанс, что стороны пойдут навстречу друг другу. По крайней мере такой вывод можно сделать из полуторагодового противостояния двух стран.

Если не принимать во внимание разовые события, такие как кризис в Венесуэле, конфликты на Ближнем Востоке и прочие, то основным инструментом, который позволит удержать цены на нефть от сползания вниз является соглашение ОПЕК+, а точнее — действия Саудовской Аравии. Если Саудовская Аравия, как и раньше, будет резко снижать добычу, несмотря на квоты и в ущерб рыночной доле, то ценам на нефть удастся удержаться на текущих уровнях – около $60 за баррель.

Если в какой-то момент страна решит, что ее рыночная доля упала слишком сильно, и политика по добыче будет пересмотрена, то мы ожидаем снижения цен до $40 за баррель – эта цена обеспечит рентабельность американским производителям и еще сможет удерживать высокое предложение нефти в мире. Пока что ОПЕК отчаянно борется за удержание цен на нефть: добыча картеля находится у минимума за последние 5 лет.