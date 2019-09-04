Вчера Московская биржа (MOEX RX – без рекомендации) представила данные об объеме торгов за август. Общий объем сократился на 4% за месяц, среднедневной остался на уровне июля. При этом почти во всех сегментах среднедневной показатель снизился месяц к месяцу (в пределах 10%), но в деривативах он вырос на 46%, в первую очередь за счет валютных инструментов, что, по всей видимости, связано с повышенной рыночной волатильностью в августе.

Год к году акции сохраняют опережающую динамику. Год к году средний объем в августе сократился на 9% (почти на уровне июля – минус 8%), а за восемь месяцев снижение составило 6%. Акции в августе сохранили сильную относительно большинства других сегментов динамику год к году (плюс 22% после плюс 48% в июле), деривативы оказались в плюсе на 15%. Облигации за вычетом однодневных бумаг потеряли 11% относительно уровня годичной давности, денежный рынок – 17%, валютный – 7%.

Рублевые остатки в августе показали слабую динамику. Среднедневной объем рублевых остатков на счетах упал на 15% за месяц после роста в последние три месяца. Долларовые остатки при этом увеличились на 36% месяц к месяцу (без учета переоценки), остатки в евро сократились на 7%. В августе акции биржи получили поддержку благодаря тому, что расценивались участниками как относительно защитный актив на фоне общей волатильности и снижения аппетита к риску, но сейчас, на наш взгляд, этот фактор уже перестал действовать. В ходе телефонной конференции по результатам 2 кв. менеджмент указал, что биржа не планирует возвращаться к выплатам промежуточных дивидендов, весь объем целиком должен быть выплачен по итогам года. Мы оцениваем дивидендную доходность биржи на уровне около 8%.