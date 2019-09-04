На рынках растут ожидания более агрессивного снижения ставки ФРС
Пророчества в отношении возможности наступления рецессии в США начинают подкрепляться не только инверсией кривой доходности облигаций, но и макроданными. Так, промышленная активность сократилась впервые за три года: индекс ISM снизился до 49,1 в августе против 51,2 в предыдущем месяце. Но это не означает неминуемого падения рынков, даже наоборот, из-за роста надежд на новые стимулы заметно оживление спроса на акции, растут в цене и сырьевые валюты. Сейчас вероятность агрессивного снижения ставки, на 50 базисных пунктов на заседании ФРС 17-18 сентября оценивается в 17% (83% — на 25 базисных пункта), тогда как сутки назад такие ожидания были на уровне 5%. Также усилились ожидания еще одного снижения ставки ФРС до конца года. Конечно, чисто теоретически от торговых войн должен страдать Китай, так как американцы планируют снизить покупки товаров в Поднебесной и сократить масштабы американского бизнеса в КНР. Тем не менее, индекс PMI Китая для сферы услуг (а это важный показатель того, что Китай – это уже постиндустриальная экономика) превзошел ожидания, что поддержало азиатские рынки сегодня.
Сегодня в лидерах роста на российском рынке акции Мечела, которым помогли новости с Восточного экономического форума. Официальный представитель Сбербанка заявил, что кредитный институт надеется достигнуть договоренностей о реструктуризации долгов металлургической компании до конца года.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190904/830297856.html