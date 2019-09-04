Гонконгская биржа выросла на позитивных новостях
Hang Seng вырос на 3,9% на новостях об отмене законопроекта об экстрадиции жителей Гонконга в материковый Китай. Кроме этого у протестующих есть еще четыре второстепенных требования. На сегодня самая большая проблема для государства — это оправдание 734 человек, которые были арестованы во время митингов. Полагаю, что с высокой вероятностью протесты начнут затихать, так как государство согласилось выполнить главное требование граждан.
В целом сейчас хороший момент для покупок активов, связанных с Гонконгом. Например, iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с начала года прибавил 0,5%, а за последние шесть месяцев обвалился на 12%, причем основное падение пришлось на конец лета, на который пришелся пик протестов. В ближайшее время EWH может продолжать рост на позитивных новостях о нормализации обстановки в Гонконге. Вышеуказанный ETF обновит исторический максимум, если эскалация торговых отношений между Китаем и США не продолжатся. Также инвесторам стоит обратить внимания на локальные фонды недвижимости (R.E.I.T.), которые оказались под давлением из-за протестов, но после их окончания способны быстро прийти в норму.
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