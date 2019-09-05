Американские биржевые площадки в среду закрылись ростом на фоне ослабления напряженности в Гонконге и позитивной статистике по экономике Китая.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,08%, закрывшись на отметке 2937,78 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,91%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,30%. Индекс MSCI Emerging Markets вырос на 1,8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась на уровне 1,45%, в то время как доходность по двухлетним казначейским облигациям упала на два базисных пункта, до 1,43%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на три базисных пункта, до —0,67%.

Инвесторы позитивно отреагировали на данные из Китая, согласно которым в августе сектор услуг Поднебесной вырос самыми быстрыми темпами за последние три месяца. Кроме того, оптимизму на фондовых площадках способствовали комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, повторившего мантру, что он готов “действовать соответствующим образом”, чтобы помочь избежать спада.

В преддверии предстоящего заседания Федеральной резервной системы особый интерес для рынков представляют данные по экономике США и риторика функционеров американского регулятора. В связи с этим в пятницу внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете о рабочих местах в США и речи председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 3,65%, закрывшись на отметке $60,47. Мажорные настроения на мировых фондовых биржах, а также новости о том, что Белый дом может усилить санкции в отношении Ирана привели к стремительному закрытию коротких позиций во фьючерсных контрактах на Brent и WTI. Однако ложкой дегтя в бочке меда стали цифры статистики от АPI, согласно которым недельные запасы нефти за океаном выросли на 400 тыс. баррелей. Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе упали на 3,45 млн баррелей.

На данном этапе цена фьючерсного контракта Brent подошла к верхней границе диапазона расположенного на уровне $61 и в ближайшее время будет решаться вопрос, останется ли она в рамках данного коридора или будет прорыв к отметке $62,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,69% закрывшись на отметке 2793,36 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2780 и 2760 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2813 и 2827 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 132000 и 128000. Сопротивления — 133900 и 136300 пунктов.

Резкий взлет цен на "черное золото" и информация о том, что валютные интервенции Минфина в сентябре будут на 21% меньше чем в августе, оказали поддержку российской валюте, которая в среду завершила торги на отметке 66,22 прибавив 0,8% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66 и 65,83. Сопротивления расположены на уровнях 66,40 и 66,55.