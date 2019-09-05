Оптимизм возвращается на глобальные рынки, чему способствует анонсированная на начало октября встреча в Вашингтоне торговых представителей США и Китая. Консультации на более низком уровне будут продолжаться оставшуюся часть сентября, что позволяет надеяться на конструктивное обсуждение торговых противоречий несмотря на сохраняющуюся высокую степень недоверия. На этом фоне фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 1%, поэтому сегодня стоит рассчитывать на рост американских индексов. В зеленой зоне торгуются и азиатские площадки.

Сантимент на рынках определяет и макроэкономическая статистика. Опубликованные вчера окончательные PMI в секторе услуг Еврозоны за август не преподнесли сюрпризов, показатели находятся выше отметки в 50 пунктов. PMI России составил 52,1 пункта (50,4 пункта в июле), что может свидетельствовать о некотором улучшении ситуации в экономике вопреки продолжающемуся падению аналогичного показателя в обрабатывающей промышленности.

Сегодня в центре внимания индексы деловой активности PMI и ISM в секторе услуг США. Предварительные данные показали снижение до 50,9 и 53,7 пунктов соответственно. Наряду со статистикой по американскому рынку труда (ожидается в пятницу), данные по деловой активности станут последним блоком значимых статданных в преддверии заседания Федрезерва 17-18 сентября. На рыночный сантимент продолжает влиять неясная ситуация с Brexit. Премьер-министру Б. Джонсону не удалось отстоять свою инициативу по проведению новых выборов в Парламент и выход из ЕС без новой отсрочки. Здесь также стоит учитывать позицию Евросоюза, который скорее не намерен откладывать прощание с Великобританией, чем готов предложить новый условия сделки. Тема Brexit будет центральной на предстоящем в середине сентября Саммите стран ЕС.

Российский рынок продолжает показывать восходящую динамику, что было поддержано ростом "голубых фишек". Учитывая тот факт, что на утро четверга настроения на рынках сменились на позитивные сегодня рассчитываем на попытки индекса МосБиржи протестировать отметку в 2800 пунктов. Если удастся закрепиться выше этой отметки, то будет создан плацдарм для дальнейшего роста в направлении исторических максимумов. Из бумаг рассчитываем на сохранение позитивной динамики в финансах и внутренних секторах.