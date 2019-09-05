По итогам торгов 4 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,69% до 2793,36 п., а РТС — на 2,09% до 1330,77 п. Основным поставщиком позитива на российском рынке был Восточный экономический форум. Глава «ВТБ» (+9,46%) А. Костин сообщил, что по итогам 2019 года банк может перейти на схему выплаты дивидендов из расчёта 50% от чистой прибыли без ограничений роста. Глава государства В. Путин пожаловался главе «Аэрофлота» (-0,28%) на дороговизну авиабилетов, что оказало давление на бумаги авиакомпании. Впрочем, в условиях слабой динамики реальных доходов населения идея повышения цен на билеты может привести к резкому падению загрузки рейсов. Зам. председателя Сбербанка А. Попов сообщил о том, что до конца года может быть реструктурирован портфель кредитных обязательств «Мечел» (+4,55%). Бумаги «Сургутнефтегаз» (-0,29%) были в лидерах в начале дня, но затем по ним прошлась волна коррекции. Компания несколько дней назад объявила о создании дочерней структуры, которая будет управлять валютным резервом, но больше конкретики по данному вопросу не поступало. Коррекция также пришла в акции золотодобывающей «Полюс» (-0,59%) на фоне снижения внешних рисков. Среди лидеров дня также оказались акции «ТГК-1» (+4,52%), «МТС» (+2,7%), «ЛСР» (+2,65%) и «ФСК ЕЭС» (+2,49%). Самыми слабыми были X5 Retail Group (-1,1%), «Татнефть» (-0,8%) и «Юнипро» (-0,66%). Активность была сравнимой с предыдущим днём. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 67,735 млрд рублей. Примечательно также то, что индекс PMI в сфере услуг РФ вырос в августе до 52,1 п. с 50,4 п. в июле.

Рубль воспользовался улучшением внешнего фона и ростом аппетитов к риску. Похоже, что политические кризисы в Гонконге и Италии могут пойти на спад, а в Великобритании парламент взбунтовался против премьера Бориса Джонсона и намерен заблокировать саму возможность выхода из ЕС без соглашения. Кроме того, пока США ведут торговую войну с Китаем и засматриваются на рекордный дефицит торговли с Европой, РФ проводит успешный экономический форум на Востоке, усиливая своё сотрудничество с Китаем, Индией, Ю. Кореей и Японией. Минфин РФ также провёл очередной успешный аукцион ОФЗ. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Удалось разместить все 20 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,29% и спросе 61,139 млрд рублей. Иными словами, негативные внешние настроения пока не сказываются на интересе инвесторов к российскому долговому рынку. Кроме того, финансовое ведомство сократит закупки валюты в рамках бюджетного правила в сентябре. Минфин планирует потратить на закупку валюты в период с 6 сентября по 4 октября 187,1 млрд рублей, или 8,9 млрд рублей в день. Поводов для выхода нерезидентов из российских долговых обязательств пока не просматривается. К вечеру среды доллар слабел на 0,8% до 66,225, а евро на 0,27% до 73,05.

Торги в США проходили по оптимистичному сценарию, хотя сами американские инвесторы, как правило, довольно вяло реагируют на политические новости из других регионов. «Бежевая книга» ФРС показала, что региональные экономики США, в целом, развивались скромными темпами, как и в предыдущих отчётах. Большинство владельцев бизнеса оставались оптимистичными по поводу ближайшего будущего. В ФРС обнаружили, что в области сельского хозяйства и промышленности отмечается неуверенность. Впрочем, удивляться этому не стоит, так как индекс ISM США в производственной сфере упал в августе до 49,2 п., указывая на спад. Возможно, что США и ведут торговую войну с Китаем, но фондовый рынок весьма чувствителен к любым внутренним новостям из Поднебесной. Reuters пишет о том, что в скором времени Народный банк Китая может снизить требования по резервам банков, что высвободит средства для увеличения кредитования. Стоит также вспомнить о выступлениях представителей ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс выступал на конференции в Нью-Йорке, где отметил сохраняющуюся силу американской экономики, но также подчеркнул ухудшение ожиданий. Глава ФРБ Ч. Эванс говорил о том, что потенциальный базовый рост экономики США может упасть до 1,5%, если в экономике будет меньше конкуренции и инноваций, а страна будет принимать новые меры по ограничению эмиграции. Из корпоративных новостей можно отметить провал бумаг Tyson Foods (-7,75%) на фоне снижения корпоративных ожиданий по прибыли. И немного статистики. Экспорт США в июле вырос на 0,6%, а импорт упал на 0,1%. Благодаря этому отрицательное сальдо торгового баланса сократилось на 2,7% до $54 млрд. Однако торговый дефицит с Евросоюзом вырос до рекордных значений.

Не успело утро наступить в Пекине, как министерство торговли страны объявило о том, что переговоры с США возобновятся в начале октября. Американская сторона также подтвердила данное заявление. Немедленно на рынках сформировалась волна аппетита к риску, что выразилось в распродажах золота, иены и казначейских обязательств США. Доходность последних выросла до 1,515%. В Китае также позитивно приняли новости о том, что в Гонконге отозвали законопроект об изменениях в закон об экстрадиции, что было первопричиной волны уличных протестов в последнее время.

Нефть пыталась вернуться к росту, реагируя на новости о грядущих переговорах США и КНР. Меж тем накануне статистика из США немного подпортила праздник оптимистов. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 30 августа, коммерческие запасы нефти в США выросли на 401 тыс. баррелей, запасы бензина снизились на 877 тыс. баррелей, а дистиллятов на 1,2 млн баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали снижение запасов нефти на 3 млн баррелей, а также падение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и дистиллятов на 120 тыс. баррелей. Впрочем, официальный отчёт Минэнерго США может заметно отличаться от сводки API. Статистика по запасам может оказаться второстепенной для рынка, если тема переговоров США и Китая продолжит раскручиваться и обрастать позитивными подробностями.

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

— в 15:30 мск — первичные обращения за пособием по безработице в США, а также производительность труда и затраты на рабочую силу;

— в 16:00 мск — инфляция в РФ (ожидается 4,4% по сравнению с 4,6% в июле);

— в 16:45 мск — индекс деловой активности в сфере услуг США и сводный индикатор;

— в 17:00 мск — промышленные заказы в США за июль, а также индекс ISM в сфере услуг за август;

— в 18:00 мск — отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо оптимистичный. Новости о возобновлении переговоров США и Китая уже ожидались. Тем не менее отечественный рынок может продолжить рост, реагируя на снятие ряда политических рисков как в Европе, так и в Азии. Кроме того, источником позитивных новостей может и должен стать Восточный экономический форум. Соответственно, ждём индекс МосБиржи выше 2800 пунктов, а доллар ниже 66,0 рублей.