Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале дня на фоне позитивных внешних сигналов. Курс доллара может опуститься ниже 66 рублей.

ПРОГНОЗЫ

Министерство коммерции Китая в четверг утром сообщило, что вице-премьер КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, стороны условились провести 13-й раунд переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

"На фоне этих новостей сегодня ждем позитивных настроений среди инвесторов на финансовых рынках. Прогноз по курсу доллара на сегодня 65,55-66,45 рубля", — оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,3-0,6% в районе 2800-2810 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790 и 2780 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 2820 и 2830 пунктов по индексу, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США выросли на 0,9-1,3% на фоне макроэкономической статистики по Китаю, ослабившей опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,8-1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 2,1%, японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai повышался на 0,9%.

Стоимость нефти снижается на 0,3% до 60,52 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1022 доллара против 1,1035 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок вырос на фоне ощутимо (+4%) подорожавшей нефти, отмечают трейдеры. Позитивная динамика западных фондовых рынков поддержала рост российских акций, отмечают эксперты. К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 0,69%, до 2793,36 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,09%, до 1330,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 54 копеек и составил 66,22 рубля, евро — на 19 копеек, до 73,05 рубля, следует из данных Московской биржи.