Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после скачка наверх накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 0,9-1,3% ввиду увеличения общемировой склонности к риску после новостей из Гонконга и Великобритании, а также статистики по сектору услуг Китая. Кроме того, высказывания членов ФРС позволили ожидать мягкой денежно-кредитной политики в случае необходимости поддержки экономики. Индекс S&P500, однако, остановил повышение в районе максимумов второй половины августа (2945 пунктов).

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,7%, получив поддержку от новостей о запланированных на октябрь торговых переговорах США и Китая. Об этом сообщили в китайских СМИ.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,9%. Британские законодатели предприняли меры для того, чтобы не допустить жесткого Brexit уже в конце октября, попытавшись перенести решение по данному вопросу на конец января.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,1%. На биржах Китая индексы растут на 0,5-2% на фоне надежд на прогресс в торговом вопросе.

Нефтяные фьючерсы утром коррекционно теряют порядка 0,5% после скачка примерно на 4% накануне, вызванного увеличением общемирового аппетита к риску. Цены на нефть Brent остаются выше 60 долл, а на WTI находятся выше 55 долл, по сути располагаясь в рамках бокового диапазона, верхняя граница которого расположена у максимумов второй половины августа (район 61,50 долл для Brent и 57,50 долл для WTI). Отчет Американского института нефти накануне показал увеличение запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 400 тыс баррелей при падении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 2 млн баррелей, оказывая нейтральное влияние на рынок.

События дня:

• занятость в частном секторе США в августе по расчетам ADP (15.15 мск)

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в августе (17.00 мск)

• заказы в обрабатывающей промышленности США в июле (17.00 мск)

• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)

• Восточный экономический форум во Владивостоке (4-6 сентября)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги повышением, которое было особенно ярко выражено по долларовому индикатору ввиду укрепления рубля. Рублевый индекс закрепился выше сопротивления 2780 пунктов (теперь выступающее поддержкой), но остановил повышение у 2800 пунктов. Долларовый РТС поднялся к 1330 пунктам, начав закрытие гэпа первых чисел августа, для чего ему необходимо будет подняться к 1340 пунктам.

Рубль при этом заметно укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль упала в район 66,20 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой может сместить краткосрочный вектор движения в сторону нисходящего. Пара евро/рубль расположена ниже отметки 73,40 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), в связи с чем может сохранять склонность к снижению в район 72,50-73 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под небольшим давлением из-за нисходящей динамики цен на нефть, в связи с чем могут выйти в коррекционный минус после уверенного повышения накануне. В целом настроения на мировых фондовых биржах, однако, оптимистичны, что должно позволить “быкам” на рынке РФ также вернуться к покупкам в течение дня. Краткосрочный оптимизм сохраняется.