Цены на нефть вчера повышались, и к вечеру котировки марки Brent преодолели уровень 60 долл./барр. Рубль на этом фоне уверенно дорожал в течение всей торговой сессии. Вышедшие во второй половине дня данные по недельной инфляции лишь усилили оптимизм, очередное снижение цен за неделю на 0,1% повышает шансы на снижение ключевой ставки по итогам заседания ЦБ в пятницу. Все это поддержало спрос на суверенные рублевые облигации, котировки на среднем и длинном участках кривой прибавили 0,2–0,7% от номинала, доходности снизились на 7–8 б.п. Объем торгов также увеличился, преодолев уровень 50 млрд руб. В итоге доходность индикативного 10-летнего выпуска ОФЗ 26224 вплотную приблизилась к отметке 7,0%. Значительные обороты вчера были зафиксированы вдоль всей суверенной кривой, хотя наибольший объем, свыше 17 млрд руб., прошел в двухлетних ОФЗ 26217 с погашением в августе 2021 г. Доходность этой бумаги снизилась за день на 10 б.п. до 6,67%. Активность во флоатерах осталась невысокой. Благоприятная конъюнктура позволила Минфину успешно провести аукцион по доразмещению самого длинного выпуска ОФЗ. Спрос на ОФЗ 26230 превысил предложение более чем втрое и достиг 61,14 млрд руб. В результате был размещен весь запланированный объем в 20 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 7,29%. Накануне доходность выпуска составляла 7,34%, с утра он активно торговался на вторичном рынке, котировки существенно повысились. Таким образом, Минфину удалось продать предложенный объем с дисконтом по доходности в 5 б.п. к предыдущему закрытию, но примерно на уровне рынка, сложившемся непосредственно перед проведением аукциона.

РУСАЛ возвращается на рынок рублевого долга. РУСАЛ (-/Ва3/ВВ-) сегодня, с 11:00 до 15:00 мск, будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-03. Предполагается, что объем размещения составит не менее 10 млрд руб. Срок обращения – десять лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 8,50–8,65% годовых, что транслируется в доходность к оферте в размере 8,68– 8,84% годовых и спред к ОФЗ порядка 195–210 б.п. Эмитент, который после истории с санкциями переориентировался на локальный рынок долга, уже дважды в этом году размещал рублевые облигации (суммарным объемом 30 млрд руб.). Последний раз он это делал в начале июля, когда были проданы бумаги серии БО-001P-02 на 15 млрд руб. с доходностью к оферте через три с половиной года в размере 8,78% и спредом к ОФЗ порядка 160 б.п. Сейчас доходность этого выпуска, который будет приблизительно на четыре месяца длиннее размещаемого, составляет около 8,4% и предполагает спред к ОФЗ в размере 170 б.п. Таким образом, в процессе букбилдинга мы ожидаем снижения нижней границы ориентира приблизительно на 20 б.п. и закрытия книги вблизи уровня 8,3% по ставке купона. Также мы не исключаем увеличения объема до 15 млрд руб. Вторичные торги выпуском Русал БО-001Р-03 должны начаться 12 сентября.