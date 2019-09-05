В первые часы торгов в четверг 5 сентября основные российские фондовые индексы продолжают рост. Рублевый Индекс МосБиржи растет на 0,5%, а долларовый Индекс РТС прибавляет 0,7%. Высокая торговая активность на рынке сохраняется. По итогам первых двух часов торгов обороты по бумагам, входящим в индекс МосБиржи, как и днем ранее, достигли 22 млрд. руб. В лидерах по оборотам вышли обыкновенные акции Сбербанка, котировки которых растут на 1%. Акции ВТБ, которые стали лидерами по темпам роста цен накануне, корректируются вниз на 1,2%. Комментарии генерального директора Сургутнефтегаза В. Богданова о том, что недавний взлет цен акций компании был обусловлен действиями спекулянтов, а не планами выкупа акций, оказали дополнительное давление на котировки акций компании. В начале торгов сегодня акции Сургутнефтегаза находятся в лидерах по темпам снижения и корректируются вниз более чем на 4%.

На мировых фондовых рынках наблюдается рост на фоне притока позитивных новостей. Американские фондовые индексы выросли на 0,9-1,3%. Поддержку рынкам оказали комментарии членов ФРС, которые были выдержаны в мягком тоне, а также в целом позитивные данные по состоянию экономики США в августе из «Бежевой книги» ФРС. В то же время оценки показали снижение потребительских расходов как в отношении повседневных товаров, так и товаров длительного пользования. Отчасти, это объясняется ростом негативных ожиданий в экономике в связи с напряженностью в торговых в переговорах между США и Китаем. Однако, корпоративный сектор в целом пока сохраняет оптимизм в краткосрочной перспективе, что поддерживает уверенность в сохранении повышательного экономического тренда. Члены ФРС заверили рынок, что регулятор окажет поддержку экономике. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс заявил о решимости ФРС действовать должным образом для поддержания экономического роста в условиях негативных глобальных сигналов из различных секторов. Среди них он отметил замедление экспорта, ослабление производственной активности и капиталовложений, геополитическую неопределенность. В то же время Буллард и Розенгрен разошлись во мнениях: первый заявил о необходимости снижения ставки аж на 0,5 п.п. на ближайшем 17-18 сентября очередном заседании FOMC, а глава ФРБ Бостона заявил, что, по его мнению, необходимости в снижении ставки нет.

Оптимизм американских фондовых площадок перекинулся на другие рынки. Бразильский BOVESPA также вырос на 1,5%. Азиатские индексы выросли на позитивных новостях о возобновлении торговых переговоров с США, в связи с чем как ожидается высокопоставленная группа официальных лик КНР прибудет в Вашингтон в начале следующего месяца. Рынки получили дополнительный заряд оптимизма в дополнение к снижению напряженности вокруг проблемы Гонконга: похоже откладывается принятие закона о выдаче, который стал причиной волнений. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 1,0,%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%, корейский KOSPI подрос на 0,8%, а японский NIKKEI взлетел на 2,3%. Оптимизму добавили шаги китайских властей по снижению напряженности в Гонконге.

Ведущие европейские индексы также растут на 0,7-0,9% за исключением FTSE 100, который теряет сегодня около 0,4%. Вчерашнее поражение Б.Джонсона при голосовании против Brexit без соглашения не только отодвигает сроки развода на три месяца (до 31 января), но и может усугубиться сегодня. Идея Джонсона о перевыборах парламента не находит поддержки у лейбористов и собрать необходимые две трети голосов не удастся. На этом фоне британский фунт отыграл потери к доллару, когда в первые дни сентября ушел ниже отметки в 1,20 долл.

На фоне роста «аппетита к риску» наблюдается продолжение ослабления доллара к ведущим мировым валютам и индекс DXY опустился ниже 98,4. Также наблюдается резкий отскок на товарных рынках. Нефть резко выросла в цене более чем на 4% по итогам дня по смеси Brent и торгуется на уровне 60,6 долл. за барр. Американский специальный представитель по Ирану Б.Хук заявил о подготовке новых санкций в отношении Ирана. В то же время рост сегодня замедлился на фоне данных от Американского института нефти (API) о том, что за последнюю неделю августа запасы вырой нефти в США выросли на 401 тыс. против ожидания снижения на 2,5 млн. барр. Курс рубля в основных валютных парах продолжает укрепляться, но несколько медленнее чем накануне. Минфин сообщил о планах снижения покупки валюты с 6 сентября по 4 октября до 187,1 млрд. руб., что на четверть меньше, чем месяем ранее. Значения пар доллар/рубль и евро/рубль снижаются примерно на 0,3%.