По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. S&P 500 подскочил до пятинедельного максимума. В лидерах роста акции технологического сектора. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,30%, закрывшись на отметке 2976,00 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,41%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,75%. Индекс MSCI Emerging Markets вырос на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась на 9 базисных пунктов, до 1,56%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на аналогичную величину, до —0,584%.

Поводом для мажорных настроений стала информация о том, что 13-й раунд торговых переговоров между США и Китаем запланирован на начало октября в Вашингтоне, и в рамках подготовки к встрече на высоком уровне, в десятых числах сентября, пройдут встречи и консультации сторон. Сегодня фокус рынков сместится на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и отчет о рабочих местах в США, данные которого продемонстрируют, насколько устойчива заокеанская экономика.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,05%, закрывшись на отметке $60,73. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым запасы "черного золота" за океаном на прошлой неделе упали на 4,77 миллионов баррелей. Протестировав отметку $62,40 "быки" выполнили программу-минимум, однако закрепиться выше ключевого уровня $61 так и не смогли. Тем не менее, шансы на продолжение роста еще не упущены, до тех пор, пока цена фьючерсного контракта Brent не закрепилась под отметкой $60,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,49% закрывшись на отметке 2807,66 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2785 и 2760 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2815 и 2827 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 133000 и 129500. Сопротивления — 135000 и 136300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,21 прибавив скромные 0,01% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66 и 65,85. Сопротивления расположены на уровнях 66,40 и 66,55. Сегодня Банк России вряд ли преподнесет сюрприз и, скорее всего, ожидаемо снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 7% годовых и сделает акцент на рисках инфляционного давления, которое может усилиться в будущем на фоне проводимой бюджетной политики и начала реализации инфраструктурных проектов. Стоит отметить, что в дальнейшем на перспективу монетарной политики Банка России будут влиять шаги мировых Центробанков, и в первую очередь — Федеральной резервной системы США. Соответственно, если в будущем ФРС пойдет на снижение ставки, это подтолкнет ЦБ РФ на аналогичный шаг. Однако, на мой взгляд, нынешнее снижение ставок российским ведомством Эльвиры Набиуллионой — это лишь часть общемировой тенденции и для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанку потребуются более стабильные условия на глобальных финансовых рынках.