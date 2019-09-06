Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Вслед за улучшением макростатистики днем ранее вчера участники рынка преимущественно отыгрывали надежды на улучшение торговых взаимоотношений США и Китая. После того как стороны провели телефонный разговор на высоком уровне и договорились вернуться к очным консультациям в октябре, по мнению большинства инвесторов, растет вероятность прогресса. Расчет если не на заключение торгового соглашения в ближайшие месяцы, то, как минимум на перенос следующих пошлин, которые запланированы уже на 1 октября. Несмотря на краткосрочный рост мировых рынков и сохраняющиеся локальные перспективы перевеса покупателей, мы настроены скептически.

В начале недели нами отмечалось, что сложилась хорошая с технической точки зрения ситуация для покупки индексов США, затем последовал ряд фундаментальных поводов для роста в краткосрочной перспективе. При этом глобальные риски остаются на повестке – ранее в 2019 инвесторы неоднократно видели, как предварительные договоренности США и Китая ни к чему не приводят, нет оснований для этого и сейчас, а пошлины продолжают расти и с сентября достигают внушительных объемов. Кроме того, по поводу новых переговоров еще не высказывался Трамп, позиция которого остается жесткой. Поэтому локально индексы США могут вернуться к максимумам лета, но говорить о большем сейчас преждевременно. Нефть также торгуется достаточно уверенно – после публикации недельных запасов, которые сократились на 4.7 млн. баррелей при ожиданиях сокращения всего на 2.4 млн, рост котировок ускорился еще сильнее, однако под вечер наблюдалась фиксация длинных позиций. Brent остается выше $60, а значит, сохраняет потенциал роста.

Ключевым событием российского рынка сегодня станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Считаем, что регулятор снизит ставку на 25 б.п. до 7%. Основные доводы в пользу этого решения – месячная дефляция и снижение годовых темпов роста потребительских цен с 4.6% в июле до 4.3% в августе, медленный экономический рост, который нужно стимулировать, а также динамика срочного и денежного рынка. Во многие инструменты закладывается снижение ставки. Если это произойдет, рубль испытает на себе дополнительное давление. В лидерах фондовой секции ожидаемо оказалась АФК Система. ВТБ в июле заметно улучшил показатели по МСФО, за 7 мес. компания заработала 97 млрд., амбициозные планы по прибыли в 200 млрд. выполнимы, что может обеспечить рост дивидендов.