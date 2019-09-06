Рынок США показал долгожданный рост
Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в пределах 0,2%.
S&P 500 начал стремительное восстановление: наконец появилось событие, в ожидании которого индексы могут расти. Речь идёт о запланированной на начало октября встрече американских и китайских переговорщиков. Особую значимость этому придаёт тот факт, что встречу анонсировала именно китайская сторона, а не президент США, который пытается управлять рынком, озвучивая не подтверждённую информацию. Кроме того, регулярно идущие торговые консультации между сторонами, характеризуются как конструктивные.
Впервые с 5 августа, когда сформировалась нижняя граница «коридора», рынки пошли на активное восстановление. Быстрее всех росли акции технологических компаний и особенно полупроводников. Позади всех оказались акции банков – сказывается долговой рынок с обратным наклоном кривой доходности.
Если представить, что котировки будут расти вплоть до очного раунда торговых переговоров в октябре, то на этом отрезке времени рынки столкнутся с другим важным событием – решением ФРС по ставке (18 сентября), которое не связано напрямую с торговой историей, но постоянно упоминается в этом контексте. Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что главная проблема для американской экономики вовсе не КНР, а Федрезерв, который не хочет противостоять внешним рискам монетарными методами. ФРС в свою очередь не хочет становиться заложником политической риторики, но готова действовать для продления роста экономики США. Долговой рынок ожидает понижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании 18 сентября.
Очень хорошие данные по возросшему числу рабочих мест вчера удержали доллар от падения, и DXY остановился на уровне 98,4 – достаточно высокой отметке. В то же время позитив в торговой повестке сделал то, что казалось невозможным: остановился рост государственных облигаций, а золото потеряло более двух процентов стоимости.
В 12:00 по московскому времени выйдут предварительные данные по ВВП еврозоны. В 15:30 будет опубликована августовская статистика с рынка труда США, в том числе уровень безработицы (в настоящий момент – 3,7%).
Значимых корпоративных отчётностей на сегодня не запланировано.
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