Объявление о подготовке нового раунда торговых переговоров (встреча на уровне торговых представителей анонсирована на начало октября, а в ближайший месяц пройдут переговоры на более низком уровне) в некоторой степени нивелировало негатив от введения новых торговых пошлин, а ожидания сентябрьских заседаний ведущих центральных банков создают благоприятный фон, давая весомые основания ожидать смягчения монетарного курса. До исторических максимумов по индексу S&P 500 осталось менее 2%.

Из событий вчерашнего дня выделим публикацию индекса деловой активности в сфере услуг США от ISM, который резко контрастировал с опубликованной двумя днями ранее негативной оценкой по промпроизводству. Показатель сферы услуг в августе неожиданно вырос с 53,7 до 56,4 пунктов (максимальная оценка с мая). Подобная статистика является еще одним подтверждением того, что в целом ситуация в американской экономике, вероятно, не требует резкого снижения ставок от американского регулятора, и, согласно фьючерсам на ставку, вероятность ее снижения на сентябрьском заседании сразу на 50 пунктов уменьшилась с примерно 25% до 15% (понижение же на 25 пунктов в сентябре практически гарантировано), а доходность десятилетних облигаций вернулась в район 1,57% (максимумы за две недели). Сегодняшний день на глобальных рынках будет интересен публикацией данных по американскому рынку труда и последующему выступлению главы Федрезерва Дж.Пауэлла.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным ростом в рамках 0,5% по индексу Мосбиржи. Российские инвесторы сегодня будут следить за итогами заседания Банка России – в базовом сценарии ожидаем снижения ставки на 25 пунктов (такой сценарий воспринимаем нейтрально для всей группы активов), и основной интригой считаем риторику регулятора относительно дальнейшей динамики ставок. По индексу Мосбиржи сегодня ожидаем попыток закрепиться выше отметки в 2800 пунктов, но локально считаем рынок несколько перегретым, поэтому в случае консолидации мировых рынков акций оцениваем потенциал дальнейшего роста с текущих уровней в моменте ограниченным.