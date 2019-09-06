Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2800-2815 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будут способствовать ожидания предстоящего решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13.30 МСК) и последующих комментариев по этому поводу (15.00 МСК).

Во второй половине дня косвенное влияние на ход локальных торгов может оказать публикация блока статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.49%) и РТС (+0.54%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Позитивный характер вчерашних торгов был задан уже в момент их сильного открытия. Этому способствовало утреннее улучшение внешнего фона, связанное с новостью о том, что США и Китай согласовали возобновление торговых переговоров в начале октября. Весь остаток торгового дня индексы МосБиржи и РТС провели в состоянии консолидации на позитивной территории.

Под закрытие торгов основной интригой стал выход еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на одновременное существенное сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов за океаном. Однако это поддержало нефтяные котировки лишь ненадолго. Они существенно выросли еще до публикации указанной отраслевой статистики. Так или иначе, но фьючерсы на нефть сорта Brent вчера уверенно закрепились выше ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель, что представляется позитивным сигналом для локального рынка акций.

Стоит также отметить, что рублевый индекс МосБиржи за минувшие полторы недели существенно повысился. Теперь скорое тестирование уже достаточно близкого исторического максимума в нем выглядит вполне вероятным. До него осталось немногим менее 2% роста.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 5.8 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенное повышение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам дня, наиболее ликвидные акции вновь завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее масштабным движением среди голубых фишек стало коррекционное падение стоимости акций Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —4.93%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —5.04%). Им вполне можно «простить» столь существенную однодневную просадку. С конца прошлой недели указанные бумаги выросли в цене на 20-30%. Стимулом для активизации ажиотажных спекулятивных покупок стало известие о том, что эмитент зарегистрировал дочернюю компанию, предназначенную для вложений в ценные бумаги. Инвесторы и спекулянты рассчитывали на то, что новое юридическое лицо начнет приобретать на рынке акции материнской нефтяной компании. Впрочем, глава эмитента Владимир Богданов вчера назвал подобные предположения «домыслами».

Похожий коррекционный спад состоялся и в акциях ВТБ (VTBR RM, —2.11%). Накануне они выросли в цене на 9.4% в связи с очередным напоминанием главы эмитента Андрея Костина о том, что банк планирует по итогам текущего года вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. Указанные планы были озвучены еще в мае текущего года. Тогда они тоже стимулировали временный рост стоимости бумаг ВТБ.

Акции Алроса (ALRS RM, +1.85%) заметно опередили рынок на фоне обнадеживающих заявлений генерального директора алмазодобывающей компании Сергея Иванова. Он отметил наличие положительных тенденций на рынке алмазов и не исключил возможности повышения действующего прогноза по продажам в текущем году.

Отметим ускорившееся среднесрочное повышение стоимости акций АФК Система (AFKS RM, +3.61%). Интерес к этим бумагам подогревают возобновившиеся разговоры по поводу возможной продажи эмитентом контрольного пакета в розничной торговой сети «Детский Мир» (DSKY RM, +0.09%). Вчера основной бенефициар «Системы» Владимир Евтушенков сделал двойственное заявление. Он сообщил, что компания планирует дальнейшее развитие ритейлера. Вместе с тем, он отметил, что в данный момент компанию не устраивает ценовое предложение имеющихся потенциальных покупателей.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.62%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.26%), Лукойл (LKOH RM, +1.37%), ИнтерРао (IRAO RM, +3.88%), Северсталь (CHMF RM, +1.52%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото почти не изменились в цене. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо позитивное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.