Американские биржевые площадки в пятницу закрылись в основном на положительной территории на фоне стимулирующих мер банка Китая и данных по рынку труда США.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,09%, закрывшись на отметке 2978,71 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,26%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,17%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась менее чем на базисный пункт, до 1,55%, в то время как доходность по двухлетним казначейским выросла менее чем на один базисный пункт и составила 1,53%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на три базисных пункта, до —0,62%.

Оптимизм, вызванный заявлением ЦБ Китая, что регулятор уменьшит норму резервирования для банков, был ослаблен отчетом по рынку труда США. Так, американская экономика в августе создала 130 000 рабочих мест, что оказалось ниже прогнозов экспертов. Однако в свете ожиданий дальнейших шагов ФРС на пути к ослаблению ДКП, слабые данные, по мнению инвесторов, увеличивают вероятность того, что Федрезерв снизит ставку на сентябрьском заседании.

В четверг в фокусе рынков будет заседание Европейского центрального банка. Игроки ждут снижения ставки с нынешней —0,4% до —0,6%, а также более выгодных условий по программе TLTRO.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,34%, закрывшись на отметке $61,78. Позитивные настроения на мировых фондовых биржах, а также данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым количество нефтяных буровых установок снизилось до минимумов за последние 22 месяца, помогли "быкам" вернуть утраченные ранее позиции. Однако на пути дальнейшего роста цены фьючерсного контракта Brent по-прежнему стоит уровень $62,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,34%, закрывшись на отметке 2797,55 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2780 и 2760 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2815 и 2827 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 132800 и 129500. Сопротивления — 135000 и 136300 пунктов.

Позитивная конъюнктура на рынке "черного золота" и информация о том, что валютные интервенции Минфина в сентябре будут на 21% меньше чем в августе, оказали на прошедшей неделе поддержку российской валюте, которая, исходя из предыдущего прогноза, по-прежнему остается в рамках диапазона 65-67 по отношению к доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,55 и 65,20. Сопротивления расположены на уровнях 65,80 и 66,05.