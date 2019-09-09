В пятницу российский рынок акций снизился на 0,3%. Это и не удивительно: после 8 сессий непрерывного роста небольшая коррекция была просто необходима, и трейдеры воспользовались невнятной динамикой зарубежных площадок и «фактором пятницы».

С утра все говорит о том, что рост возобновится: в «зеленой» зоне торгуются азиатские рынки, немного прибавляют американские фьючерсы, нефть пытается закрепиться над отметкой 62 доллара за баррель. Крупные инвесторы по-прежнему отыгрывают уменьшение страхов по поводу недостижения торгового соглашения между Китаем и США и ждут позитивных новостей с переговорного процесса.

Нефть также поддерживает пятничная статистика о снижении числа активных буровых установок в Штатах на 4 штуки. Неделей ранее их число сократилось на 12, а еще раньше – на 16 штук. Сложившийся с начала года устойчивый тренд уменьшения добывающих мощностей не может не привести к уменьшению уровня добычи.

Уже в ближайшие дни котировки нефти вполне могут достигнуть отметки 64 доллара за баррель, а потом и уйти в район 67 долларов, который мы считаем более справедливым, нежели нынешние цены.

В связи с этим сегодня лучше рынка должна быть «нефтянка», прежде всего «Лукойл» и «Роснефть», которая слабо участвовала в предыдущем подъеме рынка и бросилась догонять остальные «голубые фишки». А вот с «Сургутнефтегазом» пока связываться очень рискованно: после взлета на 30% в начале прошлой недели не исключена дальнейшая коррекция в бумагах. Однако и новый «вынос» вполне может быть на какой-то новости.

Сбербанк имеет все шансы закрыть день выше отметки 230 руб, что откроет ему дорогу подрасти еще рублей на 8-10.

Продолжает откат цен на никель после бурного роста. Таким образом, в свете ожидаемого укрепления рубля акции «Норильского Никеля» будут выглядеть не лучшим образом.

Рубль с утра на неликвидном пока рынке Форекс растет к доллару примерно на 20 копеек. Скорее всего, российская валюта в паре с долларом сумеет пробить вниз отметку 65,5 – это верхняя граница бокового канала первой половины августа. После этого целью роста рубля станет район 65.

Для более сильного роста рубля необходимо ослабление доллара на мировом рынке, который в паре с евро хоть и ушел над отметку 1,10, но пока не проявляет намерений к дальнейшему ослаблению.