Прошедшая неделя немного успокоила рынки, так как США и Китай всё же договорились о возобновлении переговоров. В Италии сформировано новое правительство без необходимости новых выборов, в Великобритании парламент взбунтовался против варианта выхода из Евросоюза без соглашения, а в Гонконге власти отказались от поправок в закон об экстрадиции. Соответственно, вторая половина прошедшей пятидневки прошла в позитивном ключе. Единственной печалью стала статистика из Германии, которая усиливает опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике еврозоны. На предстоящей неделе рынки будут оценивать прогресс в переговорном процессе США и КНР, а также оценивать шансы на глобальное замедление экономики.

Понедельник начнём с поправок в оценке ВВП Японии за II квартал. Ожидается, что рост ВВП будет снижен до 1,3% с 1,8%. Германия сообщит цифры по экспорту и импорту за июль. Ожидается, что экспорт сократится на 0,5% по сравнению с июнем. Далее выйдет статистика по объёмам строительства в Великобритании, а также данные по промышленному производству, которое могло сократиться на 0,1% за июль. В еврозоне ожидается индекс доверия инвесторов Sentix. В России обновят оценку роста ВВП за II квартал.

Китай может сообщить во вторник о замедлении инфляции в августе до 2,6% с июльских 2,8%. Меж тем цены производителей могли снизиться в августе на 0,9% в годовом выражении после снижения на 0,3% в июле. Великобритания в этот день сообщит о ситуации с безработицей, которая, скорее всего, осталась на уровне 3,9% в июле. В США поздно вечером выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России операционные результаты за август сообщат «Черкизово» и «АЛРОСА».

В среду днём особо важных данных не будет, кроме ежемесячного отчёта OPEC, а вот к вечеру в США появится статистика по ценам производителей за август. Ожидается, что PPI ускорил рост до 1,8% с 1,7% в июле, а базовый PPI до 2,2% с 2,1% в июле. Закроет день отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Япония в четверг сообщит о динамике машиностроительных заказов за июль. В Еврозоне опубликуют данные по промышленному производству за июль. Ожидается, что оно сократилось на 0,1%, а в годовом выражении упало на 1,3%. OPEC проведёт в этот день встречу, от которой каких-либо решений не ожидается, но рынки будут ждать подтверждение намерений о сохранении ограничений на добычу. ЕЦБ проведёт заседание, на котором могут быть изменены ставки. Возможно, что депозитная продолжит своё погружение в отрицательные значения. В США ожидаются традиционные недельные данные по первичным обращениям. Кроме того выйдет статистика по потребительской инфляции. Ожидается, что CPI остался на уровне 1,8%, а вот Core CPI ускорил рост до 2,3% в августе с июльских 2,2%.

Япония в пятницу вновь публикует данные по промышленному производству. Китай сообщит статистику по банковскому кредитованию. В еврозоне опубликуют цифры по торговому балансу. В США ожидается статистика по розничным продажам за август, когда они могли увеличиться на 0,2%. Далее индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России бумаги «Северстали» будут торговаться последний день с дивидендами 26,72 руб. на акцию.

Новая неделя в Азии началась с преимущественного роста индексов, хотя местная статистика этому явно не способствовала. Японский ВВП за II квартал пересмотрен в сторону снижения до 1,3% роста вместо предварительных 1,8%. В Китае экспорт упал в августе на 1%, а импорт на 5,6%. Впрочем, можно было бы говорить, что в условиях торговой войны итог мог бы быть хуже. К тому же на рынке рассчитывают, что китайские власти продолжат принимать стимулирующие меры. В минувшую пятницу Народный банк Китая снизил норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов и обещал снижение её до 100 базисных пунктов для ряда квалифицированных банков. В Гонконге в минувшие выходные вновь состоялись протестные акции, хотя законопроект об изменениях в законодательстве об экстрадиции был отозван.

В Саудовской Аравии сменился министр энергетики и природных ресурсов. Новым обладателем портфеля стал принц Абдулазиз Бин Салман. Он был одним из переговорщиков в рамках соглашения OPEC+ по ограничению добычи, поэтому на рынке рассчитывают на продолжение политики балансировки спроса и предложения. Ещё одним поводом для роста котировок нефти стала пятничная статистика из США, где, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых сократилось за прошлую неделю на 4 штуки до 738 единиц. Прошлая неделя оказалась довольно оптимистичной в концовке, но это не помешало резервам SPDR Gold Trust повыситься с 878,31 тонн до 889,75 тонн. Меж тем стоит отметить, что за прошедший месяц котировки золота поднялись менее чем на 1%, хотя за год их рост всё ещё превышает 26%.

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 98,42 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла в понедельник до 1,565%.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть продолжила рост, азиатские рынки в небольшом плюсе. В России неделя начнётся со скромного повышения индексов и дальнейших попыток укрепления рубля. На фоне отрицательных доходностей Европы отечественный рынок ОФЗ может вновь стать одной из лучших идей в рамках стратегии carry trade.