Российский рынок акций и рубль в начале дня подрастут на фоне роста нефтяных котировок и позитива на азиатских фондовых рынках. Курс рубля в свою очередь будет реагировать на динамику нефтяных котировок.

ПРОГНОЗ

Виталий Манжос из ИК "Алго капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением — около 0,2-0,4%, в районе 2805-2810 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом ", — комментирует эксперт.

Учитывая умеренный рост нефтяных котировок и локальный оптимизм на мировых рынках, в базовом сценарии Михаил Поддубский из Промсвязьбанка ожидает возвращения индекса Мосбиржи к максимумам прошлой недели – диапазон 2800-2820 пунктов.

Сегодня рубль будет находиться под влиянием ситуации на нефтяных рынках, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 65,25-66,05 рубля.

"Позитивная конъюнктура на рынке "черного золота" и информация о том, что валютные интервенции Минфина в сентябре будут на 21% меньше, чем в августе, оказали на прошедшей неделе поддержку российской валюте, которая, исходя из предыдущего прогноза, по-прежнему остается в рамках диапазона 65-67 по отношению к доллару", — в свою очередь отмечает Сергей Дроздов из "Финама".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские биржи по итогам торгов в пятницу закрылись разнонаправленно, основные европейские фондовые биржи — в "зеленой зоне" в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра преимущественно растут, как и основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона: японский Nikkei 225 на 0,56%, австралийский S&P/ASX 200 на 0,11%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,57%, при этом гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,03%.

Стоимость нефти увеличивается более чем 1,07%, до 62,2 доллара за баррель по марке Brent.

Курс доллара к евро снижается на 0,96%, до 1,1024 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу закрылся разнонаправленно после активного роста индексов в предыдущие дни.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,34%, до 2797,55 пункта, индекс РТС — вырос на 0,19%, до 1340,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 49 копеек, до 65,73 рубля, евро — на 57 копеек, до 72,50 рубля, также следует из данных Московской биржи.