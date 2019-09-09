Банк России весьма оправданно продолжил снижение ключевой ставки темпом в 25 бп (до 7.0% годовых), подкрепив пятничное решение снижением прогноза по инфляции на 0.2 пп до 4.0-4.5% на конец текущего года.

В отличие от июльского заседания, когда регулятор рассуждал о «допустимости» дальнейшего снижения ставки, формат коммуникации изменился в пользу «целесообразности» таких действий. Однако, по словам Э.Набиуллиной, такой формат сохраняет шансы на снижение ключевой ставки на одном из трех ближайших заседаний, следовательно, риторика регулятора не претерпела существенной коррекции.

Отсутствие тезиса о «нейтральном» диапазоне ключевой ставки в тексте пресс-релиза было компенсировано обсуждением на пресс-конференции: об изменении его границ или параметров пока говорить рано. Более того, мы полагаем, что до момента переосмысления этого интервала под влиянием структурных факторов, а не текущих экономических траекторий действия регулятора должны быть более аккуратными и нацеленными на донастройку системы монетарных стимулов. Бюджетная политика в отношении внутригодовых темпов расходования средств, а также стратегии инвестирования ФНБ в 2020 году являются ключевыми предпосылками для подобной донастройки.

В довершение, мы пока не спешим добавлять в нашу прогнозную траекторию еще одно снижение ключевой ставки на 25 бп до конца текущего года. Мы опасаемся, что одним из препятствий для смягчения процентной политики в ближайшие пару месяцев может стать реализация негативного сценария на внешних рынках и, судя по пятничным комментариям, регулятор разделяет подобные опасения.