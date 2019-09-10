Во вторник нефтяным ценам удается реализовать движение выше уровней 63$. Полагаем, что в краткосрочной перспективе нефтяной актив продолжит осторожную реализацию потенциала роста цен.

Для возвращения нефтяных котировок к умеренному росту мы видим несколько причин. Во-первых, смена министра энергетики Саудовской Аравии была воспринята рынком с оптимизмом. От нового главы крупнейшего мирового экспортера сырья мы ждем новых активных действий в плоскости поддержки ценовой конъюнктуры рынка, а также сохранения приверженности пакту ОПЕК+. Заметим, что текущая расстановка сил правящей элиты саудовского королевства вызывает у нас некоторую тревогу – фактически два принца (один из которых сейчас является наследным принцем – Моххамед бен Салман) занимают ключевые посты в королевстве. Такая структура власти может привести к новым межклановым конфликтам внутри королевства и оказать влияние на котировки нефти в определённой будущей перспективе.

Во-вторых, в новостном фоне снова активизировалась тема обсуждения подготовки к IPO садовской Saudi Aramco. Данный процесс воспринимается рынком как сигнал того, что усилия Саудовской Аравии и, вероятно, всего картеля будут максимизироваться с целью повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка для того, чтобы создать наиболее комфортные условия IPO крупнейшей в мире нефтяной компании. Также считаем, что до конца 2019 года фактор IPO Saudi Aramco может усилить свое влияние на цены, оказав им существенную поддержку для роста.

В-третьих, мы видим, что на рынках формируется хрупкий оптимизм – инвесторы ждут активных действия по смягчению монетарных политик ЕЦБ и ФРС, а также надеются на возобновление торговых переговоров США и Китая в перспективе ближайших 2 месяцев. Такая конъюнктура рыночных настроений также способствует восстановлению роста нефтяных котировок.

В результате мы считаем, что в перспективе ближайшей недели нефтяные цены могут продолжить умеренный рост в диапазоне 62-63,7$. Наши ожидания в отношении перспектив конца осени-начала зимы сохраняются – на этом временном горизонте мы ждем сдвига баланса нефтяного рынка к дефициту физического предложения сырья, что может стать мощным драйвером роста для нефтяных цен.