Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Основное внимание участников рынка вчера было обращено на статистику из Китая. Инфляция в августе составила 2.8%, что превысило ожидания аналитиков на уровне 2.6% и лучше, чем итоговое значение по итогам 2018 года 2.1%. Ориентиром для властей является отметка 3%, сейчас показатель находится довольно близко к нему, однако основной эффект был получен за счет продовольственных товаров, а это не является устойчивым основанием для продолжения тенденции. В то же время, индекс цен производителей, напротив, снизился на 0.8%, что вызвало серьезное беспокойство инвесторов, так как является важным признаком замедления экономики Китая и привело к снижению индексов.

Агентство Fitch вслед за рядом других авторитетных компаний пересмотрело в худшую сторону прогнозы экономического роста по Китаю с 6.2% до 6.1% в 2019 и с 6% до 5.7% в 2020, что является прямым следствием эскалации торгового спора и, как следствие, замедления макроиндикаторов. Также были ухудшены оценки роста европейской экономики – ожидается рост на 1.1% и в 2019, и в 2020. В США добавился дополнительный повод для неопределенности после того, как Трамп неожиданно сообщил об отставке советника по нац.безопасности Болтона, который преимущественно занимался вопросом Ирана. Это является одной из вероятных причин снижения цен на нефть ближе к вечеру, так как непонятно, изменится ли курс в отношении Ирана и в какую сторону. Динамика котировок нефти сопровождалась относительно высокой волатильностью еще и вследствие сообщения Минэнерго США. Ведомство понизило прогноз по цене барреля Brent с 65.15 до 63.39 на 2019, в следующем году ожидается 62. По прогнозам Минэнерго, добыча США в 2019 составит 12.24 млн. бар. в сутки, что на 1.2 млн. больше уровней 2018, однако прогнозируется дальнейшее сокращение добычи странами ОПЕК, что несколько сбалансирует рынок. Заседание ОПЕК+ на этой неделе даст ориентиры по добыче и спросу от самой организации.

Рубль, а также индексы РФ незначительно укрепились на фоне сильной нефти, потенциал дальнейшего роста сохраняется, но сильно ограничен. В лидерах фондовой секции, в рамках наших прогнозов, стали акции En+, компанией заинтересовались китайские инвесторы. Локальные покупки акций Сбербанка могут увеличиться на фоне подтверждения от Грефа планов по выплате дивидендами 50% прибыли по МСФО в 2020 году, в нынешнем году на эти цели было направлено 43% прибыли, то есть сохраняется возможность роста дивидендов.