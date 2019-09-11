Рынок акций РФ и рубль немного повысятся в начале дня на благоприятном внешнем фоне. Курс удержится ниже отметки 65,5 рубля за доллар.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,3% в районе отметки 2795 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2780 и 2770 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2800 и 2810 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Сегодня поддержку российской валюте могут оказать покупки долговых госбумаг иностранными инвесторами на аукционах Минфина, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Перед заседание ФРС (на следующей неделе) рубль продолжит укрепляться небольшими темпами. Прогноз по курсу на сегодня 65,00-65,65 рубля за доллар", — оценил он.

В начале торгов возможно некоторое повышение индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в краткосрочной перспективе возможна консолидация курса немногим ниже отметки 65,5 рубля за доллар", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,3% на фоне настораживающей макроэкономической статистики. Согласно опубликованным во вторник официальным данным, число вакансий в США в июле сократилось уже второй месяц подряд, опустившись на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 7,217 миллиона, после годового падения на 2% в июне.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрировали разнонаправленную динамику в пределах 1,5%, японский Nikkei 225 вырос на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижался на 0,4%.

Стоимость нефти повышается на 0,6% до 62,78 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1043 доллара против 1,1048 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок повысился, отыгрывая обновляющую месячные максимумы цену нефти. Российские банковские акции стали локомотивами роста рынка на фоне корпоративного позитива. К закрытию индекс Мосбиржи повысился на 0,03% до 2787,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1343,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 13 копеек и составил 65,42 рубля, евро — на 13 копеек, до 72,28 рубля, следует из данных Московской биржи.