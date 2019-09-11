Ценовые движения на рынке локального долга вчера практически отсутствовали, и по итогам торгов большинство облигаций закрылись на прежних уровнях или прибавили в доходности до 2 бп. Слабее рынка смотрелись выпуски сроком обращения 5–7 и 11–12 лет, худший результат среди которых показали ОФЗ-26229 (YTM 6,88%) и ОФЗ-26222 (YTM 6,80%), поднявшиеся в доходности на 3–4 бп. С другой стороны, ОФЗ-26221 (YTM 7,17%) опустился в доходности на 1 бп. Флоутер ОФЗ-29006 укрепился в цене на 0,1 пп. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже составил 24,7 млрд руб., однако 9 млрд руб. из этой суммы пришлось на сделки с ОФЗ-29006. В динамике локального долга других развивающихся стран единого направления не было: если 10-летние облигации Колумбии, Мексики и Польши завершили день ростом доходностей на 5–7 бп, то бумаги Венгрии, ЮАР и Бразилии снизились в доходности на 1–2 бп.

Сегодня Минфин проведет аукцион ОФЗ-26229 (YTM 6,88%) с лимитом размещения 20 млрд руб. Учитывая ограниченное предложение среднесрочных ОФЗ с фиксированным купоном в последний месяц, мы полагаем, что выпуск будет размещен в полном объеме без премии по доходности к уровню вторичного рынка. Последний аукцион среднесрочных облигаций с фиксированным купоном проводился две недели назад, когда Минфин предложил инвесторам ОФЗ-26227 (YTM 6,81%) на сумму 10 млрд руб. До этого Минфин проводил размещение ОФЗ-26229 на сумму 20 млрд руб. 14 августа.