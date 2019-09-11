Ситуация с Opal несет риски для "Северного потока - 2"
Европейский суд отменил решение Еврокомиссии о предоставлении Газпрому доступа к 90% мощностей газопровода Opal. Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на Министерство энергетики Польши. Opal является продолжением проходящего через территорию Германии газопровода Северный поток-1 мощностью 36 млрд куб. м. Газпром использовал 50% мощностей с 2013 г. по октябрь 2016 г., когда Еврокомиссия разрешила компании на период до 2033 г. загружать газопровод на 90%. Как пишет РБК, по мнению польской PGNiG, решение Еврокомиссии от 2016 г. было принято с нарушением законодательства Евросоюза, поскольку в нем не учитывалось воздействие на рынки газа Центральной Европы. Согласно статье в Коммерсанте, поскольку Газпром по итогам аукционов уже зарезервировал мощности Opal до конца 2019 г., поставки начнут сокращаться в 2020 г.
Наш комментарий: Поскольку Газпром сможет использовать только 50% мощностей газопровода Opal, компании придется сократить экспорт по существующей нитке Северного потока приблизительно на 14,4 млрд куб. м в год и перенаправить эти объемы в Европу через территорию Украины. После вступления решения в силу стоимость транспортировки для Газпрома возрастет на 112 млн долл. за один квартал, в результате чего EBITDA за весь год снизится приблизительно на 448 млн долл. (1,4% EBITDA, прогнозируемой нами на 2020 г.).
Еще важнее то, что решение существенно ухудшает позиции компании на предстоящих переговорах о продлении контракта на транзит газа с Украиной (первое трехстороннее заседание намечено на 19 сентября). Помимо этого, на наш взгляд, повышаются аналогичные риски для Северного потока-2. Газпром заявил, что обжалует решение Европейского суда. Между тем мы считаем новость негативной для восприятия компании.
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