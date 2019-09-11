В соответствии с опубликованными предварительными оценками ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций (СТО) за 8М19 достигло $54,4 млрд, увеличившись с $51,4 млрд за 7М19, но все же оказалось ниже $64,2 млрд профицита за 8М18. Торговый баланс за 8М19 вырос до $108,1 млрд с $96 млрд за 7М19 (за 8М18 он составил $118,4 млрд). Более слабый показатель торгового баланса в сопоставлении с 8М18 в основном связан со снижением цен на энергоносители, т. к. средняя цена Brent за 8М19 была на 10% ниже уровня 8М18.

В финансовом счете чистый отток капитала из частного сектора за 8М19 достиг $26,1 млрд, сократившись с $28 млрд за 7М19, что подразумевает приток почти $2 млрд в августе. В то же время, по предварительным оценкам, приток иностранных инвестиций в госсектор в августе сменился оттоком: иностранные держатели продали ОФЗ на $0,3 млрд. Таким образом, в этом сегменте проявилась отрицательная динамика — впервые с начала года. ЦБ также продолжал валютные операции, скупив в августе $4,6 млрд (почти $38 млрд за 8М19), что соответствует увеличению золотовалютных резервов.

Последние оценки на уровне нашего прогноза на весь год: положительное сальдо СТО $86 млрд, если средняя цена Brent останется на отметке $66/барр.