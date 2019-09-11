К середине торгового дня среды российские фондовые индексы, после небольшого снижения в начале сессии, вышли в умеренный плюс. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск вырос на 0,75% до 2808,4 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,71%, до 1353,5 пункта. Рубль к середине сессии укрепился к доллару и евро. Доллар находился чуть ниже 65,50 руб, а евро пробил вниз отметку 72 руб. Европейская валюта против рубля обновила минимум с начала августа.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+4% и +2,13% соответственно). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,27%. В лидерах падения были котировки РусГидро (-0,86%) и бумаги Распадской (-0,75%).

Обыкновенные акции Сбербанка приостановили повышение после резкого роста накануне, вызванного дивидендными ожиданиями. Показания дневного графика при этом позитивны и не исключают возвращения к более уверенному росту, на который можно будет рассчитывать при закреплении выше сопротивления 235 руб. При позитивном для “быков” сценарии бумаги могут направиться в район 238,5 руб. При отскоке от сопротивления следует ожидать движения в район 231 руб, а далее – к 227 руб. ADX, однако, указывает на высокую силу восходящего тренда и вероятность пробоя сопротивления – “быкам” стоит быть начеку.

Внешний фон к середине дня складывается оптимистичный. Нефтяные цены остаются на позитивной территории и прибавляют около 1%, несмотря на в целом настораживающий ежемесячный отчет ОПЕК. Котировки Brent находятся около 63 долл, а цены на нефть WTI – в районе 58 долл, у достигнутых накануне многонедельных максимумов. На рынке ждут позитивного отчета Минэнерго США по запасам. Данные ОПЕК, тем временем, указали на увеличение нефтедобычи картеля в августе по сравнению с предыдущим месяцем (производство выросло в том числе в Саудовской Аравии). Кроме того, организация еще больше понизила прогнозы по росту спроса на нефть в 2019 и 2020 году.

Торги на биржах Европы проходят в умеренно оптимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгового дня в РФ вырос на 0,4%.

Фьючерс на индекс S&P500 почти не изменяет своих позиций. Некоторое давление на рынок могут оказать новости о том, что Китай, вопреки ряду надежд, не намерен отменять пошлины на импорт сельскохозяйственных товаров из США.

События дня:

• индекс цен производителей США в августе (15.30 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• акции РусАгро последний день торгуются с дивидендами

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии устремились вверх. При этом долларовый индикатор поднялся к максимуму с конца июля, преодолев отметку 1350 пунктов. Дополнительную поддержку рынку во второй половине дня могли бы оказать более высокие цены на нефть. Котировки “черного золота” могут получить дополнительную поддержку в случае данных о сильном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США.