Американские биржевые площадки в среду закрылись ростом на фоне ожиданий инвесторов новых монетарных стимулов от Европейского центрального банка.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,72%, закрывшись на отметке 3000,93 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,85%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла менее чем на один базисный пункт, до 1,74%, в то время как доходность по двухлетним казначейским облигациям снизилась менее чем на один базисный пункт, до 1,68%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на два базисных пункта, до —0,56%.

Сегодня одним из важнейших событий для мировых финансовых рынков будет заседание ЕЦБ. Игроки ждут от регулятора снижение депозитной ставки от 10 до 20 базисных пунктов и реинкарнацию программы количественного смягчения. В настоящий момент инвесторы уже заложили в цены стандартный пакет стимулирующих мер, и чтобы не разочаровать рынки, ведомству Марио Драги нужно превзойти их ожидания. В противном случае мы можем увидеть фиксацию длинных позиций по широкому классу активов.

Нефтяные котировки в ходе прошедших торгов падали более чем на 3% после того как на рынок поступила информация о возможности частичного снятия санкций с Тегерана. Высокая волатильность на рынке "черного золота", связанная со спекуляциями вокруг иранской темы, уже давно стала привычным делом. Однако, если отбросить эмоции игроков, то нельзя не согласиться с мнением министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана, который в интервью агентству Bloomberg заявил, что окончание действия санкций против исламской республики не станет большой проблемой, так как иранская нефть все равно не вернется на рынок в полном объеме.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,06% закрывшись на отметке 2817,05 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2795 и 2780 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2827 и 2849 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 133000 и 129500. Сопротивление — 136300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,50 потеряв 0,12% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,40 и 65,20. Сопротивления расположены на уровнях 65,60 и 65,80.