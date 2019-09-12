Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как умеренно позитивный. Индексы Китая в ходе азиатской сессии находятся в плюсе, как и американские площадки ранее. В первую очередь инвесторы рассчитывают на улучшение торговых отношений двух стран. Ситуация понемногу, но улучшается – ранее Китай сделал два показательных жеста, сначала сообщив о возобновлении закупок сельхозпродукции, а вчера приняв решение отложить введение новых пошлин на короткий перечень американских товаров сроком на 1 год. Объемы в обоих случаях незначительные, однако, важнее сам посыл. Тем более США отреагировали отсрочкой по введению новых пошлин с 1 на 15 октября. Это увеличит мотивацию прийти к соглашению в ходе нового раунда переговоров.

Очередная встреча делегаций двух стран должна состояться в начале октября, поэтому растет вероятность того, что при успешном исходе пошлины могут быть не введены вовсе. Следующим позитивным фактором, который обеспечил рост фондовых индексов, является потенциальное улучшение ситуации на Ближнем Востоке. По сообщениям западных СМИ, Трамп рассматривает возможность смягчения санкций в отношении Ирана и хочет лично встретиться с президентом страны – это объясняет недавнюю отставку советника Болтона, который был настроен на более жесткий сценарий. Наконец, участники рынка рассчитывают еще и на снижение ставки ФРС в ходе ближайшего заседания. Сегодня решение по ключевой ставке примет ЕЦБ, при этом высока уверенность в анонсе новых стимулирующих мер для экономики, а на фоне этого события и в преддверии заседания ФРС 18 сентября растут спекуляции по снижению ставки в США. Многие считают, что давление Трампа спровоцирует мягкий подход и даст новые стимулы для роста рынкам, однако инфляция пока находится на приемлемом уровне, поэтому регулятор может и не порадовать.

Нефть резко снизилась вследствие ряда причин – во-первых, возможное возвращение Ирана на рынок вызовет локальный избыток сырья, во-вторых, участники ОПЕК+ в августе снизили перевыполнение сделки с 45% до 19%, ключевые экспортеры, в том числе Саудовская Аравия, Ирак, Нигерия увеличили добычу. При этом был понижен прогноз по спросу на сырье, но отмечается снижение запасов. Brent торгуется вблизи $61 за баррель, дальнейшая динамика будет зависеть от сегодняшнего заседания ОПЕК+. Рубль немного снизился к доллару на слабой нефти и низком спросе в ходе аукционов Минфина, а индексы РФ прибавили за счет акций Сургутнефтегаза, Новатэк и золотодобывающих компаний и сохраняют потенциал роста.