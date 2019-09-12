Вчера Индекс Мосбиржи вырос более чем на 0,5% и вновь закрылся над отметкой 2800 пунктов. Рост шел на позитивном внешнем фоне, но немного напрягает то, что мы не увидели подъема двух любимых бумаг нерезидентов – Сбербанка и «Норильского Никеля». Похоже, что притока иностранных денег на наш рынок нет.

С другой стороны, не особо испугались отечественные инвесторы обвала нефти. Поводом для него стала информация, что советник президента США по безопасности Джон Болтон был основным препятствием для переговоров между США и Ираном и смягчения санкций. Теперь, когда Болтон отправлен в отставку, кажется, что таким переговорам ничего не мешает, а снятие или даже смягчение санкций позволит Исламской Республики нарастить поставки нефти на мировой рынок.

На этой новости нефть грохнулась более чем на 3%, уходя ниже 61 доллара за баррель. Причем была проигнорирована позитивная статистика по запасам нефти в США, согласно которой показатель снизился почти на 7 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 2,7 млн.

В общем-то столь сильное падение на позитивной статистике и в отсутствие фундаментальных поводов для удешевления нефти выглядит избыточным. Поэтому сегодня ждем продолжения начавшегося вчера ночью отскока нефти. Сегодня также заседает мониторинговый комитет ОПЕК+ и с этого мероприятия мы вполне сможем получить словесные интервенции в поддержку нефти.

Однако даже ослабшая нефть не помешает российскому рынку акций открыться в плюсе. Американские фьючерсы сегодня с утра растут на треть процента, в «зеленой» зоне и фондовая Азия. Но к росту присоединяться очень страшно, все-таки складывается впечатление, что сил для существенного подъема на рынке просто нет.

Рубль вчера так и не смог развить успех и приблизиться к отметке 65, которая первую половину августа выступала в качестве нижней границы бокового канала. Препятствием для этого послужила не только рухнувшая нефть, но и укреплявшийся к основным мировым валютам доллар. Так, пара евро-доллар снижалась на 0,5% и уходила под отметку 1,10.

Однако российская валюта так и не ушла выше 65,5. Если доллар вновь не перейдет в наступление после объявления решений ЕЦБ, то у рубля бут шансы немного подрасти и уйти в район 65 руб за доллар.