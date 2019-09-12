По итогам торгов 11 сентября индекс МосБиржи вырос на 1,06% до 2817,05 п., а РТС — на 0,8% до 1354,68 п. Позитивный внешний фон сыграл основную роль в обеспечении роста российского рынка. Китай отменил импортные пошлины на 16 американских товаров, а также китайская пресса пишет о планирующихся увеличениях закупок сельскохозяйственных товаров из США. Собственно говоря, это не должно удивлять на фоне 10% продовольственной инфляции за август. Российские поставщики также воспользовались ситуацией для наращивания поставок. За год цены на свинину в Китае выросли более чем на 46% из-за разгула африканской чумы свиней. Другим важным событием стоит считать отставку «ястреба» Дж. Болтона с поста советника по национальной безопасности США. Новости предыдущего дня об отмене решения по расширению доступа «Газпрома» (+0,89%) к трубопроводной системе OPAL были легко компенсированы вестями с восточного направления, где готовится согласование западного газового маршрута в Китай через Монголию. Кроме того, от заседания ЕЦБ ждут смягчения денежной политики в область ещё более отрицательных ставок, что может спровоцировать европейских инвесторов на увеличение денежных потоков в российские высокодоходные активы. Среди лидеров дня были бумаги «Сургутнефтегаз» (+7,17%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+3,26%), X5 Retail Group (+3,04%), «РусАл» (+2,15%) и «Россети» (+2,01%). Слабее всех оказались «Ростелеком» (-1,07%), хотя компания выручила 3,5 млрд рублей от продажи недвижимости в центре Москвы, а также «Русгидро» (-0,97%), «Распадская» (-0,85%) и «Мосэнерго» (-0,82%). Активность выросла по сравнению с предыдущим днём и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 48,054 млрд рублей.

Рубль большую часть дня укреплялся, но к вечеру всё же не смог совладать с усилением доллара на глобальном рынке. Основные достижения рубля были сделаны против евро, реальная доходность которого является отрицательной. По рублю продолжают поступать сильные макроэкономические данные. Профицит федерального бюджета в январе-августе составил около 2,561 трлн рублей. Накануне также стало известно, что чистый долг РФ стал отрицательным. На этом фоне немного потерялись новости о размещении ОФЗ. Минфин РФ выставил на аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил 14,55 млрд рублей по номиналу при спросе 37,819 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,91%. Возможно, что рынок пока не готов к более низким доходностям, тем более что ЦБ РФ воздержался от акцентированных заявлений о снижении ставки на ближайших заседаниях. Тем не менее доходность ОФЗ превышает инфляцию, которая по итогам августа упала до 4,3%. Соответственно, при дальнейшем снижении ставок ЕЦБ актуальность российского долгового рынка для европейских инвесторов повысится. К вечеру среды доллар укрепился на 0,12% до 65,5, а евро ослаб на 0,26% до 72,087.

Торги в США начинались с привычных твитов Д. Трампа. В очередной раз он обрушился с критикой на ФРС, которая, по его мнению, должна снизить ставку до нуля или ниже. Это необходимо для рефинансирования американского долга и увеличения сроков его погашения. Закончился день также Трампом, который объявил, что повышение пошлин с 25% до 35% будет отложено с 1 октября до 15 октября. Между этими событиями американский рынок смог продолжить рост Dow Jones шестую сессию подряд. Одним из главных событий стал рост бумаг Apple Inc. на 3,18%. Презентация новых устройств и сервисов прошла при значительном интересе прессы и пользователей, которых порадовал факт снижения цены новых устройств. Капитализация Apple впервые в 2019 году превысила $1 трлн. По поводу статистики можно сказать, что цены производителей США ускорили рост в августе до 1,8% с 1,7% в июле. Однако самое неприятное состоит в том, что Core PPI повысил темпы роста до 1,9% с 1,7%. Пока сложно говорить о каком-то серьёзном разогреве оптовой инфляции, но как минимум она уже не снижается, что может быть основанием для сдержанности ФРС.

Азиатские рынки приветствовали ростом заявление Д. Трампа о задержке с вступлением в силу новых 35% импортных пошлин. Д. Трамп сообщил, что данный шаг является актом доброй воли в ответ на запрос вице-премьера Китая Лю Хэ. Вместе с ожиданиями смягчения денежной политики от ЕЦБ это создаёт основу для более устойчивого оптимизма. Меж тем бумаги Hong Kong Exchanges and Clearing Limited обвалились более чем на 3% в качестве реакции инвесторов на предложение по слиянию с London Stock Exchange Group. Японская статистика остаётся довольно печальной. За июль объём машиностроительных заказов упал на 6,6%. Впрочем, ожидалось ещё более значительное падение на 9%.

Нефть накануне существенно подешевела, хотя запасы в США сократились больше ожиданий. Поводом для распродаж стала информация в СМИ о том, что Д. Трамп раздумывает над смягчением санкций против Ирана, чтобы обеспечить основу для встречи с президентом Хассаном Рухани. Дж. Болтон, который получил отставку с поста советника по национальной безопасности США, выступал против подобного смягчения позиции Вашингтона. OPEC в своём ежемесячном докладе снизила прогноз прироста спроса нефти в текущем году, ожидая среднегодовое потребление на уровне 99,84 млн баррелей в сутки. Соответственно, планка в 100 млн баррелей суточного потребления будет преодолена лишь в следующем году. Статистика по запасам больше благоволила «быкам». По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 6 сентября, коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,9 млн баррелей до 416,1 млн баррелей. Это на 2% ниже среднего показателя за пять лет на текущую дату. Запасы бензина снизились на 0,7 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 2,7 млн баррелей. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,6 млн баррелей общих поставок в сутки, или +0,4% за год, 9,7 млн баррелей бензина в сутки, или +0,2% за год, а также 3,9 млн баррелей дистиллятов в сутки, или —2,1% за год. Добыча в США осталась на уровне 12,4 млн баррелей. Новый день на рынке нефти может сложиться более удачно, так как переговорный процесс США и Китая получил жесты доброй тарифной воли уже с американской стороны.

Индекс доллара снижался на 0,02% до 98,63 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 1,747%.

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

— в 12:00 мск — промышленное производство в еврозоне за июль;

— в 14:45 мск — решение ЕЦБ по ставке;

— в 15:30 мск — первичные обращения за пособием по безработице в США, а также потребительская инфляция за август;

— в 15:30 мск — начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ М. Драги.

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Растут сырьевые контракты, преимущественно растут азиатские рынки. Отставка Дж. Болтона в США также является позитивом для РФ, не говоря уже о дополнительных стимулах от ЕЦБ или торговых переговорах США и Китая. Всё это предполагает продолжение роста отечественных индексов, а также более решительную попытку рубля укрепиться за отметку 65 за доллар.