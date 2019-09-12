Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2825-2830 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Его дальнейшее повышение может быть сдержано тем фактом, что рост стоимости фьючерсов на нефть пока носит лишь коррекционный характер после сильной вечерней просадки.

Во второй половине дня на ход локальных торгов может оказать влияние большое количество новостей из ЕС и США. В 14.45 МСК станут известны итоги заседания ЕЦБ. В 15.30 МСК начнется пресс-конференция по этому поводу. В США в 15.30 МСК выйдет большой блок статистики, который будет включать в себя еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице.

В минувшую среду к основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.06%) и РТС (+0.80%) завершили торги с достаточно сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовало явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Однако локальные биржевые быки не ограничились только покупками российских акций на открытии. Они сумели сдвинуть рублевый индекс МосБиржи к двухмесячному максимуму, что стоит трактовать как позитивный сигнал в пользу дальнейшего роста.

По-видимому, вчерашняя эйфория на мировых фондовых рынках была связана с рядом позитивных внешних новостей. Утром стало известно, что КНР в одностороннем порядке отменила таможенные пошлины на ряд товаров из США. Это представляется «шагом доброй воли» перед следующим раундом торговых переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал ФРС понизить базовую процентную ставку до нуля, или же вообще сделать ее отрицательной. Формально он не может отдавать приказы Федеральной резервной системе. Однако, как и перед предыдущим понижением ставки в конце июля, он использует все свое политическое влияние. Ну а вчерашний оптимизм в Европе был связан с приближающимся заседанием ЕЦБ. По итогам этого события могут быть объявлены новые меры для увеличения ликвидности в банковском секторе и стимулирования европейской экономики.

Стоит отметить, что опубликованные вчера еженедельные данные от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в целом носили позитивный характер. Недельное сокращение запасов сырой нефти за океаном составило внушительные 6.9 млн баррелей. Однако по факту их выхода фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов развернулись вниз и сильно просели. Сырьевым «быкам» остается утешаться лишь тем, что контракты на нефть сорта Brent сумели удержаться выше ключевого уровня поддержки $60 за баррель.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 8.3 п., или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно сильнее рынка закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +7.17%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +3.26%). В них возобновились недавние покупки, формальным поводом для которых послужило сообщение о создании дочерней компании эмитента, которая будет заниматься вложениями в ценные бумаги. Обороты торгов в указанных акциях уже не столь высоки. Тем не менее, столь масштабный однодневный рост стоимости выходит далеко за рамки обычной волатильности. Похоже, что достаточно большой объем бумаг «Сургутнефтегаза» выкупается с рынка. К слову, в последние дни и недели мы наблюдали аналогичные покупки «по любым ценам» и в некоторых других голубых фишках, таких как ГМК Норильский Никель и ВТБ.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +2.15%) заметно опередили рынок на фоне наметившегося с начала сентября роста стоимости фьючерсов на алюминий. Конечно, цены на указанный металл еще очень далеки от исторического максимума. Тем не менее, вчера они обновили свой шестинедельный «рекорд». Фундаментальным стимулом для этого послужили опасения возможного запрета на экспорт бокситов из Индонезии.

Акции Роснефть (ROSN RM, —0.45%) уже второй день подряд выглядели заметно слабее рынка. Во вторник они подверглись распродажам в связи с сообщением о том, что в США не исключают возможности введения адресных санкций против эмитента под предлогом его сотрудничества с Венесуэлой. Ну а вчера стало известно, что датский пенсионный фонд MP Pension планирует продать пакеты акций ряда нефтяных компаний, в число которых входит и Роснефть. Указанное решение принято по экологическим соображениям.

Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Русгидро (HYDR RM, —0.97%), Транснефть-ап (TRNFP RM, —0.22%), Ростелеком-ао (RTKM RM, —1.07%), Юнипро (UPRO RM, —0.80%), Акрон (AKRN RM, —0.59%), Распадская (RASP RM, —0.85%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное неравномерное повышение стоимости в пределах 0.4-0.9%. Контракты на нефть сорта Brent после сильной вечерней просадки подорожали на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 вырос на 1.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.