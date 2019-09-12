Рынок акций РФ и рубль повысятся в начале дня на фоне роста спроса на рисковые активы. Индекс Мосбиржи может обновить исторический максимум в районе 2850 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,3-0,5% в районе 2825-2830 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810 и 2800 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2840 и 2850 пунктов (исторический максимум), оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно продолжение роста индекса РТС — спрос на развивающихся рынках в целом восстанавливается на фоне смягчения опасений, связанных с "торговыми войнами", рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Сегодня ночью президент США Дональд Трамп сообщил о переносе даты повышения пошлин на китайский импорт объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября на 15 октября в качестве "жеста доброй воли" в сторону Китая перед предстоящими переговорами. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно укрепление рубля по отношению к доллару на фоне восстановления спроса на риск", — добавил он.

Прогноз по курсу на сегодня 65-65,55 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,6-1,1% на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС США на заседании на следующей неделе.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрировали разнонаправленную динамику в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.

Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 61,10 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1005 доллара против 1,1008 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок накануне уверенно вырос, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых фондовых рынков. Акции "Сургутнефтегаза" опять вышли в лидеры роста среди ликвидных бумаг, что помогло индексу Мосбиржи закрепиться выше 2800 пунктов. К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 1,06% до 2817,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,80% до 1354,68 пункта. До обновления индексом Мосбиржи исторического максимума остается около 1% роста.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 8 копеек и составил 65,50 рубля, евро снизился на 19 копеек, до 72,09 рубля, следует из данных Московской биржи.