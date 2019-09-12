На глобальных площадках сохраняется повышенный аппетит к рисковым активам на фоне потепления в отношениях между США и Китаем. Вчера стало известно, что президент США Д. Трамп решил отложить на две недели повышение пошлин на импортные китайские товары общим объемом 250 млрд. долл. Ранее Штаты планировали повысить пошлины на эту группу товаров с текущих 25% до 30% уже 1 октября, однако Д. Трамп в качестве «жеста доброй воли», а также с учетом того, что 1 октября Китай празднует свое 70-летие, решил перенести этот срок. С другой стороны, Китай в данный момент рассматривает возможность закупки сельскохозяйственной продукции из США, что также свидетельствует о готовности КНР вести переговоры по заключению торговой сделки. В результате, в утренние часы азиатские площадки прибавляют около 0.7% (Shanghai Composite и Nikkei 225), юань укрепился до отметок ниже 7.10 в паре с долларом, а спрос на защитные активы остается ослабленным. Пара EURUSD в моменте торгуется в районе отметки 1.10. Сегодня в 14.45 (мск) будут опубликованы итоги заседания Европейского центрального банка, а в 15.30 (мск) состоится пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги. На наш взгляд, европейский регулятор сегодня может заметно смягчить монетарную политику, снизив ключевую ставку на 10 бп. и объявив о запуске новой программы скупки финансовых активов объемом 30 млрд. евро в месяц. Отметим, что вопрос по запуску программы покупок финансовых активов, как свидетельствуют комментарии представителей ЕЦБ в последние несколько недель, вряд ли можно назвать решенным, так как многие члены ЕЦБ сомневаются в необходимости использования этого инструмента монетарной политики. Тем не менее, если это действительно произойдет, европейская валюта рискует оказаться под давлением и завершить неделю ниже отметки 1.10 в паре с долларом.

Российский валютный рынок

Российская валюта в утренние часы получает поддержку на фоне повышения оптимизма инвесторов на глобальных площадках после решения президента США Д. Трамп отложить на две недели повышение пошлин на китайские товары объемом 250 млрд. долл. В течение всей недели на рубль, как и на остальные валюты развивающихся стран, положительно влияют оптимистичные заявления представителей США и КНР по поводу возврата на путь торговых переговоров в преддверии визита китайской стороны в Вашингтон для обсуждения торговой сделки в начале октября. На этом фоне в ближайшие несколько недель у рубля есть шансы закрепиться на более комфортных уровнях ближе к отметке 65 в паре с долларом США. Сегодня ключевым событием для финансовых рынков станет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого мы ожидаем смягчения монетарной политики европейского регулятора. Рубль уже вчера укрепился до отметок немногим ниже 72 в паре с евро на фоне ожиданий сегодняшнего заседания ЕЦБ. Таким образом, сегодня рубль может продолжить демонстрировать сильную динамику в паре с европейской валютой. Риск-фактором для рубля выступает неопределенность в отношении нефтяных котировок, которые вчера потеряли около 4% на фоне возможного диалога между лидерами США и Ирана в ближайшем будущем.

Сырьевой рынок

Нефтяные котировки в утренние часы восстанавливаются после падения почти на 4% днем ранее. Давление на нефтяные котировки оказывает вероятное улучшение отношений между США и Ираном после того, как президент США Д. Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Д. Болтона. Как сообщает агентство Блумберг, одной из причин увольнения стали разногласия Трампа и Болтона по иранскому вопросу. В частности, президент США предлагал рассмотреть вариант ослабления санкций против Ирана для возобновления переговоров с исламской республикой, однако Д. Болтон выступал против этого. Напомним, что экспорт иранской нефти на данный момент находится под санкциями США, поэтому в случае ослабления санкций предложение иранской нефти на рынке может увеличиться, что способно вернуть цены на нефть ниже отметки $60/bbl. Сегодня состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого участники обсудят ситуацию на нефтяном рынке и рассмотрят возможность более сильного сокращения добычи в рамках действующей сделки. В понедельник мы отмечали, что ждем повышения волатильности цен на нефть в рамках недели, и сегодня волатильность, скорее всего, останется повышенной.