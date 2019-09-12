Последнее время макроэкономический фон в целом складывается благополучно для российского долгового рынка. Цены на нефть марки Brent с начала недели остаются выше 60 долл./барр., а вчера в течение всего дня превышали 62 долл./барр. Рубль в последние дни заметно укрепился и сейчас находится ниже отметки 65,5 руб./долл. Несмотря на это, оживления на рынке ОФЗ нет. Вчера с утра на низких оборотах большинство выпусков ОФЗ немного подешевели, аукцион Минфина прошел неудачно, ведомству не удалось разместить весь предложенный рынку объем. Правда, после аукциона рынок несколько активизировался, котировки развернулись, и в целом по итогам дня все бумаги на дальнем конце суверенной кривой вышли в небольшой плюс. На среднем участке кривой стоимость облигаций снизилась (это неудивительно на фоне неудачного аукциона), но потери были сравнительно небольшими, не выше 0,1 п.п. от номинала.

На аукционе по размещению шестилетних ОФЗ 26229 Минфину удалось разместить облигаций лишь на 14,55 млрд руб. при предложении в 20 млрд руб. При этом спрос был почти вдвое выше предложения Минфина, 37,819 млрд руб., но похоже, участники рынка рассчитывали получить премию по доходности, Минфин же на такой шаг сейчас не готов. Доходность же по цене отсечения составила 6,91%, что буквально на 1 б.п. выше вчерашнего закрытия. После аукциона бумага активно торговалась на вторичном рынке, и ее доходность даже немного снизилась, до 6,88%.