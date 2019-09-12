Аукцион Минфина прошел неудачно
Последнее время макроэкономический фон в целом складывается благополучно для российского долгового рынка. Цены на нефть марки Brent с начала недели остаются выше 60 долл./барр., а вчера в течение всего дня превышали 62 долл./барр. Рубль в последние дни заметно укрепился и сейчас находится ниже отметки 65,5 руб./долл. Несмотря на это, оживления на рынке ОФЗ нет. Вчера с утра на низких оборотах большинство выпусков ОФЗ немного подешевели, аукцион Минфина прошел неудачно, ведомству не удалось разместить весь предложенный рынку объем. Правда, после аукциона рынок несколько активизировался, котировки развернулись, и в целом по итогам дня все бумаги на дальнем конце суверенной кривой вышли в небольшой плюс. На среднем участке кривой стоимость облигаций снизилась (это неудивительно на фоне неудачного аукциона), но потери были сравнительно небольшими, не выше 0,1 п.п. от номинала.
На аукционе по размещению шестилетних ОФЗ 26229 Минфину удалось разместить облигаций лишь на 14,55 млрд руб. при предложении в 20 млрд руб. При этом спрос был почти вдвое выше предложения Минфина, 37,819 млрд руб., но похоже, участники рынка рассчитывали получить премию по доходности, Минфин же на такой шаг сейчас не готов. Доходность же по цене отсечения составила 6,91%, что буквально на 1 б.п. выше вчерашнего закрытия. После аукциона бумага активно торговалась на вторичном рынке, и ее доходность даже немного снизилась, до 6,88%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190912/830317062.html