Дороговизна сделала ОФЗ невостребованными
На вчерашнем аукционе по размещению 6-летних классических бумаг Минфин не смог найти спрос на весь объем без премии ко вторичному рынку, даже несмотря на скромный объем предложения (20 млрд руб.) и наличие в банковском секторе избытка рублевой ликвидности, и укрепление рубля. Разместить удалось лишь 14,6 млрд руб. с YTM 6,91%. Отметим, что такого слабого итога аукциона по классическим бумагам не наблюдалось с января этого года (в период с февраля по май был гигантский приток средств в ОФЗ со стороны специфичных нерезидентов, который исчез также внезапно, как и появился). По-видимому, текущая премия в размере всего 20 б.п. по 6-летним бумагам к RUONIA оказалась непривлекательной для большинства как локальных, так и иностранных инвесторов.
Тем не менее, участники пока не спешат сокращать позицию в ОФЗ (продаж на вторичном рынке нет, доходности продолжают снижаться), весомую поддержку оказывает низкое предложение и наличие большой доли «якорных» нерезидентов (для которых сокращение маржи carry-trade не является сигналом для продажи). По нашим оценкам, в ОФЗ уже учтена ключевая ставка в размере 6-6,25%, поэтому потенциал для дальнейшего ценового роста бумаг отсутствует, лучшей альтернативой является RUONIA или o/n FX swap, а также CCS.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190912/830317530.html