Сегодня Европейский Центробанк принял решение возобновить программу количественного смягчения QE, снизил депозитную ставку на 0.1% до минус 0.5% и изменил ряд других параметров монетарной политики. Для нынешнего руководителя ЕЦБ Марио Драги это было последнее заседание, на котором принимались важнейшие решения по денежно-кредитной политике. С 1 ноября руководить Европейским ЦБ будет Кристин Лагард.

Драги оставляет не самое хорошее наследство – фактически, он вернулся к «разбитому корыту», к ситуации 2011 года, когда возглавил Европейский Центробанк: экономика Еврозоны скатывается в рецессию, дефляция накрывает все больше европейских стран, ЕЦБ вынужден запускать QE и проводить сверхмягкую монетарную политику.

Итак, ЕЦБ решил следующее:

1. Снизить депозитную ставку на 10 б.п. до минус 0,5%. Остальные ставки, рефинансирования и маржинальная, остаются без изменений – 0% и 0.25%.

2. Изменить так называемый forward guidance и привязать изменение ставки к уровню инфляции в 2%.

3. Запустить программу количественного смягчения QE размером 20 млрд евро, причем программа действует бессрочно, пока не будут достигнуты цели по инфляции.

4. Модифицировать программу долгосрочного рефинансирования TLTRO3. Фактически речь идет о снижении уровня ставок по этой программе до среднерыночных.

5. Установить two-tier system по операциям с избыточными резервами. Речь идет о том, чтобы некоторые банки не получали убытки от отрицательной депозитной ставки ЕЦБ, для них будут разработаны специальные условия.

Таким образом, в ЕЦБ снова победили сторонники активного стимулирования, группа Марио Драги. Мнение Й.Вайдмана из Бундесбанка, руководителей ЦБ Нидерландов и Австрии, которые были против отрицательных ставок и программы количественного смягчения, проигнорировали. Видимо, других методов поддержать падающую экономику Еврозоны пока не придумали.

На решения ЕЦБ сразу же отреагировал президент США Дональд Трамп. Он обвинил ЕЦБ в том, что они специально обрушили курс евро, который после этих решений упал на 1%. Традиционно Трамп «прошелся» по ФРС, заявив, что они бездействуют в то время, когда остальные стимулируют. Надо сказать, что на следующей неделе состоится заседание ФРС, и после масштабного стимулирования ЕЦБ у них не остается вариантов, кроме снижения ставки и мягкого заявления. Похоже, остановить тренд синхронного монетарного стимулирования уже никто не сможет.