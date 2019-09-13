Преобладала отрицательная динамика. Выстрелили акции МОЭСК (+13,22%) на фоне ожидания роста прибыли (и, как следствие, дивиденда). Лидерами снижения стали акции НОВАТЭКа (-2,27%). Пара USD/RUB упала до минимума с начала августа, провалившись ниже психологической отметки 65.

ЕЦБ снизил депозитную ставку. Решение возобновить программу количественного смягчения должно оказать стимулирующее влияние на экономику Еврозоны. Снижение ставки выправляет дисбаланс на фоне снижения ставки ФРС. Евро в перспективе будет усиливаться к доллару, хотя немедленного эффекта не ожидаем. Для России и рубля это, скорее, позитивная новость, поскольку снижает риски для экспорта. Для компаний, имеющих активы в евро, значительных изменений не предвидится, отрицательная ставка вырастет не более чем на 0,1 п.п. Заимствования в евро тоже вряд ли станут дешевле в краткосрочной перспективе. Однако в в моменте реакция на валютном рынке бала достаточно бурная, поскольку игроки не сразу оценили последствия решения Марио Драги. Рост евро к доллару помог рублю, он укрепился к доллару до максимума с начала августа несмотря на снижение цены на нефть. Не исключаем снижения пары USD/RUB в диапазон 64-64,50 и возобновления роста котировок ОФЗ.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пп. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,00-65,50.