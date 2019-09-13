Из событий вчерашнего дня явно выделяются две темы – итоги заседания Европейского центрального банка и движения в торговых отношениях США и Китая.

Европейский центральный банк ожидаемо сделал новые шаги, направленные на предоставление стимулов. Депозитная ставка ЕЦБ было опущена с (-0,4%) до (-0,5%), регулятор заявил, что «ставки останутся на текущем или более низком уровне, пока прогнозы по инфляции не будут соответствовать его цели на устойчивой основе». Помимо этого ЕЦБ объявил о возобновлении с ноября нового раунда выкупа активов в объеме 20 млрд евро в месяц. Понижение депозитной ставки стало вполне ожидаемым событием (фьючерсы на ставку демонстрировали, что участники рынка уже полностью заложились на этот сценарий). Что касается запуска нового QE, то, согласно комментариям в СМИ, данное решение было принято далеко не единогласно, и главы центробанков Франции, Германии и Голландии были не согласны с этим шагом.

Первой реакцией на рынке на объявление итогов заседания стал рост облигаций региона и снижение курса евро, однако через некоторое время ситуация изменилась – курс евро в целом по итогам дня продемонстрировал позитивную динамику против доллара, а кривая доходностей немецких гособлигаций сдвинулась на несколько пунктов вверх.

Что касается влияния на общий риск-аппетит на рынках, то, пожалуй, даже более важной темой остается вопрос торговых отношений между США и Китаем. Вчера Президент США Трамп заявил CNBC, что «мог бы рассмотреть временную сделку» с Китаем. В начале октября состоится новый раунд торговых переговоров между странами на уровне торговых представительств, и, согласно последней риторике, шансы на временное перемирие, которое будет включать в себя рост со стороны Китая покупок американской сельскохозяйственной продукции в обмен на отсутствие введения американской стороной новых пошлин к Китаю и послаблений для Huawei, вполне реальны. От полноценной же торговой сделки, включающей в себя вопросы защиты интеллектуальной собственности, стороны пока, похоже, очень далеки.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги коррекцией на 0,6% по индексу Мосбиржи. Вновь обратим внимание на тот факт, что сдерживающий эффект на акции экспортеров оказывает укрепление российской валюты (пара доллар/рубль опустилась ниже отметки в 65 руб/долл.). При этом общее улучшение аппетита к риску на глобальных рынках, с нашей точки зрения, может способствовать возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2800-2850 пунктов.