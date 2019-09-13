В четверг в секторе высоколиквидных бумаг преобладали покупки. Спрос вновь был сосредоточен в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза (SNGS, +1.1%), которые в итоге вышли на второе место на Московской бирже по дневному объему торгов (после обыкновенных акций Сбербанка). Акции корпорации Алроса (ALRS) подорожали на 1.4%, Магнита (MGNT) – на 1.1%, Полюса (PLZL) – на 0.8%, Газпром нефти (SIBN) – на 0.7%. Поддержку рынкам акций в целом оказали стимулирующие меры, объявленные ЕЦБ по итогам регулярного заседания, а также сообщения об обсуждении официальными лицами США возможности «ограниченной» сделки с Китаем по торговым пошлинам, которые, однако, позже не были подтверждены Белым домом.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 24.6%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 13.7%, МОЭСК (MSRS) – на 13.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% — 0.3%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение (в КНР и Корее торги сегодня не проводятся).

Внешний фон к открытию торгов остается сравнительно благоприятным для рынка акций – сохраняется оптимизм, вызванный стимулирующими мерами ЕЦБ и перспективами переговоров между США и КНР по торговым вопросам. Вместе с тем, выход цен на нефть Brent к отметке $60 за баррель на фоне предупреждения МЭА о сохранении избыточного предложения может дать основания для ослабления спроса в нефтегазовом секторе. Кроме того, выходной в Китае может сыграть роль фактора снижения активности на развивающихся рынках в целом. На валютном рынке пакет решений ЕЦБ и призыв к дополнению монетарных мер стимулирования экономики фискальными стали поводом к укреплению евро – в итоге курс доллара США к корзине валют оказался под давлением. В начале торгов возможна приостановка снижения по паре доллар-рубль, но возвращение в область выше 65.0 пока не выглядит обоснованным.