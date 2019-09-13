Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2800 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Препятствием для его дальнейшего повышения может стать относительно низкая стоимость фьючерсов на нефть, которые заметно подешевели в ходе вчерашних торгов.

Во второй половине дня на ход локальных торгов может оказать косвенное влияние публикация большого количества статистических показателей в США. Наиболее значимыми из них станут августовские данные по изменению объема розничных продаж (15.30 МСК) и предварительная оценка августовского индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17.00 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.61%) и РТС (+0.47%) завершили торги с существенным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовал весьма неоднозначный внешний фон и целый вал противоречивых внешних новостей. Свой неблагоприятный вклад в динамику отечественных акций внесло и существенное внутридневное укрепление курса отечественной валюты.

Прежде всего, стоит отметить, что западные фондовые рынки вчера получили сразу несколько стимулов для роста. ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания понизил и без того отрицательную процентную ставку по депозитам на 0.1%, до уровня —0.5%. При этом ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне. Кроме того, ЕЦБ принял решение о возобновлении программы выкупа активов на 20 млрд евро в месяц с 1 ноября.

Из-за океана поступили не менее обнадеживающие новости. Стало известно, что советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного торгового соглашения с Китаем. Это может стать базой для последующего заключения долгосрочной торговой сделки.

Что же касается нефтяного рынка, то он вчера оказался под давлением в связи с известием о том, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций против Ирана. Очевидно, что в первую очередь имеется в виду действующее нефтяное эмбарго. Кроме того, Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете указало на то, что в 2020 году на мировом нефтяном рынке ожидается «пугающий» переизбыток предложения. На фоне указанных событий «дежурные» заявления членов нефтяной сделки в формате ОПЕК+ о приверженности ее соблюдению не смогли успокоить рынок углеводородного сырья. Поэтому внутри дня фьючерсы на нефть сорта Brent проседали намного ниже ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе $60 за баррель.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.3 п., или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный спад индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек самой заметной тенденцией дня стали распродажи в бумагах нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, —0.93%), Лукойл (LKOH RM, —1.99%), Роснефть (ROSN RM, —0.97%), Новатэк (NVTK RM, —2.27%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.39%). Указанные акции оказались под давлением в связи с ситуативным ухудшением настроений на нефтяном рынке. Добавим, что если слухи о возможном смягчении североамериканских санкций против Ирана получат подтверждение, это может оказать уже среднесрочное негативное влияние на стоимость «черного золота».

Исключением из своего сектора стали бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.10%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.03%). После недавней недельной коррекции, в них возобновилась скупка на повышенных оборотах. Стоит отметить, что указанные акции впервые за многие месяцы пришли к ценовому паритету внутри дня. Можно лишь гадать, кому и зачем понадобились голосующие акции нефтяной компании, по которым выплачиваются намного более скромные дивиденды, чем по привилегированным бумагам. Напомним, что агрессивные покупки в них начались после выхода новости о том, что «Сургутнефтегаз» создал дочернюю компанию, которая будет заниматься вложениями в ценные бумаги.

Акции Алроса (ALRS RM, +1.36%) и Алроса-Нюрба (ALNU RM, +6.17%) пользовались спросом на фоне важного заявления замминистра финансов РФ и члена наблюдательного совета компании «АЛРОСА» Алексея Моисеева. По его мнению, доли миноритарных акционеров ликвидируемой компании «АЛРОСА-Нюрба» должны быть выкуплены по справедливой цене. Добавим, что среднесрочным позитивным фактом для акций «Алроса» стала недавнее сообщение об увеличении суммарных продаж алмазной продукции в августе по сравнению с июлем. Ранее этот показатель ухудшался в течение 4 месяцев подряд, с апреля по июль.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.15-0.25%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашней просадки подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 1.0%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Вместе с тем, вчерашнее падение стоимости нефтяных фьючерсов не позволяет рассчитывать на существенный прирост локального рынка акций в первые часы торгов. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.