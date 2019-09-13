Рынок акций РФ и рубль стабилизируются в начале дня после сильных колебаний стоимости российских активов, отмечавшихся накануне. Курс доллара останется ниже уровня 65 рублей.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается несущественное отклонение индекса Мосбиржи в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2800 пунктов, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2790 и 2780 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2820 и 2830 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Внешний фон к открытию торгов остается сравнительно благоприятным для рынка акций – сохраняется оптимизм, вызванный стимулирующими мерами ЕЦБ и перспективами переговоров между США и КНР по торговым вопросам, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Вместе с тем, снижение цен на нефть Brent к отметке 60 долларов за баррель на фоне предупреждения МЭА о сохранении избыточного предложения может дать основания для ослабления спроса в нефтегазовом секторе. На валютном рынке РФ в начале торгов возможна приостановка снижения пары доллар-рубль, но возвращение курса выше 65 рублей за доллар пока не выглядит обоснованным", — добавил он.

Сегодня на рынке валюты вероятны коррекционные настроения после сильного роста рубля накануне, прогноз по курсу на сегодня 64,5-65,5 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,2-0,5% на фоне надежд на разрешение торгового конфликта США и КНР.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно росли — в пределах 1,1%, японский Nikkei 225 — на 1,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,8%.

Стоимость нефти снижается на 0,2% — до 60,28 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1088 доллара против 1,1062 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок разнонаправленно изменился на фоне противоречивых факторов и снижения доллара более чем на 50 копеек. Рост аппетита к риску на фоне мягких решений ЕЦБ компенсировался коррекционным падением рынка нефти.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,61% — до 2799,99 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,47% — до 1361,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга упал на 80 копеек и составил 64,70 рубля, евро — на 50 копеек, до 71,59 рубля, следует из данных Московской биржи.