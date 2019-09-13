По итогам торгов 12 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,61% до 2799,99 п., а РТС вырос на 0,47% до 1361,05 п. Внешняя ситуация была вполне позитивной, но именно это сыграло во вред рублёвому индексу МосБиржи. Рубль укрепился как к евро, так и к доллару. ЕЦБ снизил депозитную ставку ещё на 10 базисных пунктов до —0,5%, а также планирует запустить количественную программу с ноября текущего года по 20 млрд евро в месяц. На ФРС также оказывается беспрецедентное давление, а Минфин США готовит 50-летние казначейские обязательства, чтобы иметь возможность рефинансировать и продлить свой долг при ставках близких к нулю. Кроме крепкого рубля, на рынок также давила нефть, которая вернулась к вечеру выше отметки $60 за баррель Brent, но всё же обладает потенциалом снижения, если США смягчат санкции против Ирана. Соответственно, под давлением были экспортёры, включая нефтегазовый и металлургический секторы: «Газпром» (-0,93%), «ЛУКОЙЛ» (-1,99%), «Роснефть» (-0,97%), «НОВАТЭК» (-2,27%), «НЛМК» (-1,47%), «ММК» (-1,03%). В фаворитах были бумаги рублёвой зоны экономики: «Интер РАО» (+4,52%), «Россети» (+2,2%), привилегированные «Ленэнерго» (+1,53%). К лидерам также присоединились привилегированные бумаги «Сургутнефтегаз» (+2,03%), но конкретики по использованию дочерней структуры по управлению финансовыми резервами всё ещё нет. Активность была довольно высокой и к завершению дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 56,544 млрд рублей.

Для рубля день сложился весьма успешно, хотя нефть этому пыталась помешать. Как уже было сказано, держать деньги в европейских банках стало ещё менее выгодно. Депозитная ставка снижена до —0,5%. Более того, в заявлении регулятора говорится о том, что столь низкие ставки будут существовать до тех пор, пока инфляция значимо не превысит целевой уровень ЕЦБ. На ФРС также оказывается сильное давление. Министр финансов США С. Мнучин говорил о возможности выпуска 50-летних казначейских обязательств. Если рассматривать это заявление в контексте желания Д. Трампа нулевых или отрицательных ставок для рефинансирования долга, то у американского регулятора намечаются тяжёлые времена. В августе американский бюджетный дефицит достиг $200, а по итогам финансового года 30 сентября может даже превысить $1 трлн. На этом фоне рубль с положительной реальной доходностью, отрицательным чистым долгом и бюджетным профицитом смотрится чрезвычайно привлекательным для стратегии carry trade. Министр финансов А. Силуанов сообщил, что в 2020 году бюджетный профицит ожидается на уровне около 0,5% ВВП. Кроме того, в правительстве идёт дискуссия о том, чтобы увеличить порог использования ФНБ с 7% до более значимых цифр. Можно спорить об экономических последствиях такого шага, но с позиции мега-бухгалтера в лице Минфина это абсолютно правильное решение – быть готовым к любому сценарию кризиса. К вечеру четверга доллар слабел на 1,22% до 64,70, а евро на 0,69% до 71,59.

Торги в США имели все основания завершиться ростом индексов. Смягчение риторики и шаги друг другу навстречу со стороны Вашингтона и Пекина в рамках торговой войны дополнились снижением депозитной ставки и новой количественной программой от ЕЦБ. Неуверенность инвесторам придавала лишь статистика. Потребительская инфляция в США замедлилась в августе до 1,7% с 1,8% в июле. Однако Core CPI поднялся до 2,4% в августе, что является максимальным значением за 13 месяцев. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 15 тыс. до 204 тыс. Соответственно, в отличие от еврозоны вопрос рисков дефляции в США стоит далеко не так остро, чтобы ФРС торопилась со снижением ставки. Поэтому от американского регулятора ждут смягчения, но не ждут цикла смягчений. Поэтому доходность по американским казначейским обязательствам возвращается к более нормальным значениям. К вечеру по 10-летним бумагам она выросла до 1,789%. По итогам дня DJIA поднялся на 0,17% до 27182,45 п., а S&P 500 на 0,29% до 3009,57 п.

Азиатские торги также проходили в позитивном ключе. Д. Трамп сообщил, что может согласиться на промежуточную сделку с Китаем, хотя это не является приоритетным планом. Активность в Азии была существенно ниже, так как рынки Ю. Кореи и Китая были закрыты в связи с национальными праздниками. Китай на текущей неделе сделал самую крупную закупку американской сои за последние три месяца, что также может рассматриваться в качестве жеста доброй воли перед планируемыми в начале октября переговорами. Дальнейшее снижение депозитной ставки ЕЦБ также оказывает позитивное воздействие на рынки.

Нефть обнаружила себя в полосе повышенной волатильности. Слухи в американской прессе говорят, что отставка советника по национальной безопасности США Дж. Болтона могла быть связана с тем, что Д. Трамп рассматривает возможность смягчения санкций против Тегерана. Новый министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиз Бин Салман заявил, что пересмотр параметров соглашения по ограничению добычи нефти возможно только в декабре. Меж тем Ирак и Нигерия обещали привести свою добычу в соответствие с лимитами соглашения OPEC+. Министр энергетики РФ А. Новак также сообщил, что РФ приведёт свою добычу в соответствие со взятыми обязательствами к концу сентября.

Индекс доллара подрастал на 0,01% до 98,32 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась возле отметки 1,787%.

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

— в 12:00 мск — торговый баланс еврозоны;

— в 15:30 мск — розничные продажи в США за август (ожидается рост на 0,2% по сравнению с июлем);

— в 17:00 мск — индекс потребительского доверия от Университета Мичигана;

— в 20:00 мск — отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. В целом на рынках сохраняются позитивные ожидания по поводу переговоров США и Китая, а новые стимулы ЕЦБ ещё больше принуждают европейские деньги искать выгодные объекты инвестирования. Поэтому можно ждать продолжения укрепления рубля, хотя данное обстоятельство будет оказывать давление на рублёвый индекс МосБиржи. Из корпоративных событий стоит отметить последний день с дивидендами за II квартал в бумагах «Северстали».