По сообщению газеты Коммерсант, принадлежащая Русгидро Приморская ГРЭС мощностью 1,46 ГВт получит статус самостоятельного участника энергорынка. До недавнего времени электростанция входила в состав подконтрольной Русгидро Дальневосточной генерирующей компании (ДГК). Изменение статуса ГРЭС является частью подготовки к сделке между Русгидро и СУЭК по обмену активами в Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), совместном бизнесе СУЭК и Русгидро (42% и 52% соответственно). Не так давно о прогрессе в подготовке сделки сообщал глава Русгидро Николай Шульгинов. В результате сделки СУЭК получит Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, а Русгидро – контроль над нынешней долей СУЭК в ДЭК. По данным Коммерсанта, доля СУЭК оценена в 7,6–7,9 млрд руб. Лучегорский разрез уже выделен в отдельное юрлицо, а уставный капитал ДГК уменьшен с 31 млрд руб. до 1 млн руб. В результате обмена Русгидро консолидирует 100% ДРСК, которая в данный момент принадлежит ДЭК. После того как сделка будет закрыта, Русгидро сможет конвертировать долг ДГК в акции, не получая на это одобрения других акционеров.

Это позитивный шаг для Русгидро, благодаря которому компания сможет существенно расширить свои возможности по управлению значительным долгом своих дальневосточных активов (и уменьшить процентные платежи, которые в данный момент не включаются в тариф), накопленный как раз из-за убыточности действующих в регионе тарифов. Компания предпринимала попытки решить проблему долга в 2017 г., для чего подписала форвардное соглашение с ВТБ и провела допэмиссию акций, средства от которой были направлены на рефинансирование долга. Помимо этого, обмен активами позволит уменьшить долю убыточной генерации в общем портфеле Русгидро, благоприятно сказавшись на экологических показателях ее деятельности. Наконец, мы считаем это положительным событием и для отрасли в целом. Приход нового игрока в лице СУЭК может способствовать развитию конкурентной среды на дальневосточном энергорынке, что в перспективе должно положительно сказаться на прибыльности компаний сектора, повысить их эффективность и создать условия для проведения инвестиционных аукционов в регионе.