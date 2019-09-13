С экономической точки зрения, итоги вчерашнего заседания ЕЦБ можно истолковать неоднозначно.

С одной стороны, финансовые рынки получили новую порцию монетарных стимулов – депозитная ставка снижена на 10 бп до —0.5% годовых, объявлена новая программа выкупа активов темпом 20 млрд евро в месяц. С другой стороны, данное смягчения политики оказалось менее масштабным, чем ожидали некоторые участники рынка: в частности, экономисты Societe Generale прогнозировали снижение ставки на 20 бп и месячный темп покупки активов в 40 млрд евро. Также интересно отметить, что даже представители европейского регулятора не до конца уверены в эффективности предложенных мер, намекая, что разогнать инфляцию до цели в 2% способны лишь дополнительные бюджетные траты.

С точки зрения финансовых активов, однако, итоги заседания ЕЦБ были интерпретированы исключительно как новый повод покупать. Курс USD/RUB к началу сегодняшних торгов опустился до 64.55 (-1.5% относительно закрытия среды), доходности ОФЗ снизились вчера на 2-4 бп вдоль кривой. Даже курс EUR/USD по итогам крайне волатильной сессии вырос – 1.11 сегодня с утра против 1.093 на вчерашних минимумах.

Когда движение финансовых рынков диктуется не столько поступающими новостями, сколько односторонней направленностью умов, ему крайне трудно противостоять. По крайней мере, до тех пор, покуда маятник настроя инвесторов не качнулся из «жадности» в «страх».