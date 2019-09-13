Рубль завершает неделю на крепких уровнях благодаря потеплению в отношениях между США и КНР
Рубль завершает неделю на существенно более комфортных уровнях, отыграв с понедельника около 1 рубля в паре с долларом и более 60 копеек в паре с евро. Основным поводом для укрепления стало существенное смягчение взаимной риторики между США и Китаем в рамках всей недели (перенос сроков очередного повышения американских пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, сообщения о возможном заключении промежуточной сделки между США и Китаем, смягчение позиций Китая в отношении покупки сельскохозяйственной продукции из США). Как следствие, валюты развивающихся стран уже отыграли практически все августовское ослабление, связанное с эскалацией торговой войны.
Дополнительным драйвером на следующей неделе может стать снижение ставки от ФРС. Но в целом с учетом крайне оптимистичной динамики текущей недели потенциал дальнейшего укрепления валют развивающихся стран становится довольно скромным. Рубль продолжает двигаться в тренде с валютами развивающихся стран. С окончания прошлой недели российская валюта оказалась в лидерах роста, укрепившись на 1.6% в паре с долларом.
Прошедшее накануне заседание ЕЦБ привело к кратковременному резкому ослаблению евро, в соответствии с нашими ожиданиями. В моменте рубль тестировал отметку 71 и по итогам недели уверенно закрепляется ниже отметки 72. На горизонте до конца сентября у рубля остается умеренный потенциал для укрепления на фоне предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, а также вероятного отсутствия негативных новостей с фронта торговой войны до торговых переговоров, намеченных на начало октября. Дополнительным внутренним фактором поддержки во второй половине месяца выступит приближение налогового периода.
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